Es mag zynisch klingen: Doch wenn man ein Schicksal wie Sie erleidet, lernt man dann die wirklich wichtigen Dinge im Leben schätzen?

Ich hatte vor dem Unfall ein sehr stressiges Leben. Training, Uni, Wettkampf – es ging nur darum, wie ich von A nach B komme. Heute bin ich viel gelassener. Ein Stau stresst mich überhaupt nicht mehr, früher bin ich durchgedreht. Ich habe gelernt, was es heisst: Es ist, wie es ist, ich kanns nicht ändern. Ich weiss einfach: Mir läuft nichts davon, was wichtig ist. Ob morgen oder übermorgen – was spielt das für eine Rolle?

Frau Grünberg, haben Sie am Tag, an dem Sie verunfallten,

irgendetwas falsch gemacht?

Nichts, zum Glück nichts, sonst wüsste ich nicht, wie damit umgehen. Wie oft lag ich davor schon im Einstichkasten? Ich habe nicht mitgezählt. Ich hätte mir schon viel öfters das Genick brechen können und es ist bewundernswert, wie widerstandsfähig der Körper eigentlich ist. An diesem Tag haben auf eine negative Art und Weise tausend Zahnrädchen ineinandergegriffen.

Sie haben einmal gesagt, der Tag des Unfalls war nicht der schlimmste Ihres Lebens. Welcher sonst war der schlimmste?

Noch ist dieser Tag nicht gekommen.

Der Unfall war für Sie nicht schlimm. Was dann?

Ich habe viel verloren, aber es sind auch viele Türen aufgegangen. Eine Katastrophe ist für mich etwas anderes. Das Gefühl, dass mein Leben auf den Kopf gestellt ist, hatte ich nie.

Was wäre denn ein schlimmer Tag?

Wenn ein enger Angehöriger sterben würde. Das musste ich zum Glück noch nicht erfahren.

Sie sind bekannt geworden, weil Sie einen schweren Unfall hatten. Nicht wegen Ihrer sportlichen Leistungen. Wie ist das für Sie?

Schon irgendwie schräg. Ein Beispiel: Als Sportlerin hatte ich keine Chance, von einem Sponsor ein Auto zur Verfügung gestellt zu bekommen. Nach dem Unfall habe ich so viele Spenden erhalten, dass wir mein Elternhaus umbauen konnten. Finanziell ist es schon viel besser geworden. Als Sportler verzichtet man auf so viele Dinge – und bekommt kaum etwas zurück. Nach dem Unfall habe ich plötzlich unglaublich viel Aufmerksamkeit erhalten, was natürlich sehr hilfreich war. Ich habe beide Situationen erlebt. Als Sportlerin sage ich: Es ist bitter und traurig, dass mir so etwas passieren muss, damit all das möglich wird, was ich mir als Sportlerin erhofft habe.

Wie erklären Sie sich diese Absurdität? Mit dem Guten im Menschen?

Mit der Neugier (lacht). Im Ernst: Mein Fall ist schon extrem: Ich war Leistungssportlerin und bin von der einen auf die andere Sekunde aus diesem Leben herausgerissen worden. Von 100 auf 0, ich denke, das regt die Leute zum Nachdenken an.

Man muss keine Leistungssportlerin sein, um durch eine Querschnittslähmung ein komplett anderes Leben zu haben. Der Rest der rund 130 000 Menschen, die weltweit pro Jahr im Rollstuhl landen, hat nicht diese Aufmerksamkeit und diese Hilfe wie Sie.

Wollen Sie mir ein schlechtes Gewissen einreden?

Haben Sie eines?

Nein. Und jeder, der mich für meine Präsenz in den Medien kritisieren will, darf und soll das tun. Jeder geht mit so einer Situation, in der ich bin, anders um. Mir hilft es nun mal bei der Verarbeitung, viel darüber zu reden. Und ich erhoffe mir, dass durch meinen Fall auf die Querschnittslähmung aufmerksam gemacht werden kann. Für uns gibt es immer noch kein Wunderheilmittel, vielleicht kann ich als Sprachrohr etwas bewegen in diese Richtung.

Seit eineinhalb Jahren sind Sie medial dauerpräsent. Wurde es Ihnen nie zu viel?

Noch nie.

Welche Frage können Sie nicht mehr hören?

Wenn jemand fragt «wie geht’s dir heute?», hat er schlechte Karten.

Warum? Ist doch gut gemeint?

Mag sein, aber es ist so oberflächlich. Wer sagt schon einem Fremden, dass es ihm schlecht geht?

Sie meistern Ihr Schicksal sehr gefasst und positiv. Wie war die Zeit seit dem Unfall für Ihr engstes Umfeld?

Eindeutig schwerer als für mich. Sie haben oftmals gedacht, es gehe mir schlechter, obwohl es mir eigentlich ganz gut ging.

Und dann?

Habe ich sie getröstet statt umgekehrt.

Aber auch Sie müssen doch Momente haben, in denen es Ihnen richtig mies geht?

Gott sei Dank nur sehr selten. Ich weine dann zehn Minuten und die Welt ist wieder in Ordnung. Doch da geht es mir nicht anders als allen Menschen. Achtung Ironie: Auch ich stehe mal mit dem falschen Fuss auf.

Waren Sie beim Psychologen?

Ich habe immer noch den gleichen wie als Sportlerin. Er kennt mich, er weiss, dass ich halt anders umgehe mit der Querschnittslähmung als der Durchschnitt. Andere Psychologen wollten mich in eine Schublade stecken und die Therapien anwenden, die in ihren Augen ein Querschnittsgelähmter braucht. Man darf keinem Rollstuhlfahrer vorschreiben, wie er damit umzugehen hat.

Ihre Agenda füllt sich noch immer von alleine mit Interviews und sonstigen Auftritten. Haben Sie Angst vor dem Moment, in dem Sie von der Aufmerksamkeitswelle runterfallen?

Im Gegenteil: Ich freue mich drauf, ich habe noch so viel vor in meinem Leben. Das nächste Projekt ist ein Kochbuch.

Von denen gibt es doch schon genug …

Ja, aber es soll ein Kochbuch für körperlich behinderte Menschen werden. In der Reha-Klinik haben wir viel gekocht, und dabei ist mir aufgefallen, wie viel man trotz Rollstuhl und ohne Fingerfunktion noch machen kann. Nur eine Anleitung dafür gibt es noch nicht.

Und eine eigene Familie, die man bekochen kann, wird es die geben?

Das hoff ich doch sehr, medizinisch spricht jedenfalls nichts dagegen. Als ich nach der Notoperation aufgewacht bin, war eine meiner ersten Fragen an die Ärztin, ob ich noch Kinder kriegen kann. Kinder zu haben, ist kein Muss, aber einfach, dass es die Option gibt, ist sehr wichtig für mich.