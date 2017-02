Seit der Südtiroler 2012 übernommen hat, ist Ruhe eingekehrt im Slalom-Team. Aber was heisst schon Team? Am Anfang war da eigentlich nur Wendy Holdener. «Sie hatte niemanden, der vor ihr war, der sie geschützt hätte. Wenn sie ausfiel, dann war Sendeschluss», erinnert sich Prenn. Eben noch sass er am Tisch im House of Switzerland mit Cheftrainer Hans Flatscher und all den Leuten, die mit Wendy für diese Silber-Medaille geschuftet haben.

«Flatscher und Prenn geben uns viel Vertrauen. Wenn man das spürt als Athlet, lässt man sich nicht so schnell verrückt machen», sagt Denise Feierabend (27), die den WM-Slalom auf Platz 9 beendete. Erst mit ihnen sei Kontinuität in das Team gekommen, die vielen Wechsel vorher hätten es schlicht verunmöglicht, dieses so wichtige Vertrauensverhältnis zu den Trainern aufzubauen.

Als Prenn kam, da war Feierabend verletzt. Kreuzbandriss. Wendy war allein. Doch mit Prenn kam nicht nur Ruhe ins Team, sondern auch eine gewisse Gelassenheit. «Man merkt, dass er italienisches Blut hat. Wenn er etwas als organisiert anschaut, ist es das für mich vielleicht noch nicht», sagt sie und lacht.

Die Dynamik ist zurück im Team der Technikerinnen. «Wendy hat viel vorgebahnt», sagt Michelle Gisin (23). Sie schielte aufs Podest. Dann rutschte sie im 2. Lauf eingangs Steilhang weg – und fiel vom 6. auf den 21. Rang zurück.

Seit Prenn gekommen ist, hat sich viel getan: Wendy ist zur regelmässigen Podestfahrerin geworden, Gisin hat sich in den Top 15 etabliert, Feierabend in den Top 25. Gisin: «Die Jungen konnten kommen und attackieren, weil wir vorne Resultate lieferten.» Die Jungen, das sind Mélanie Meillard (18) sowie die derzeit verletzten Charlotte Chable (22) und Aline Danioth (18).

Nun also haben die Schweizer Slalom-Frauen wieder Zukunft. Die gestrige Silber-Medaille ist ein erster Meilenstein auf dem Weg in eine vielleicht goldige Zukunft. Überrascht hat sie kaum jemanden, zu regelmässig fuhr Wendy aufs Podest. Aber: «Um diesen letzten Schritt zu machen, braucht es Fachleute, die an den richtigen Schrauben drehen», sagt Hans Flatscher.

Alois Prenn ist einer dieser Fachmänner, die Trainer Werner Zurbuchen und Denis Wicki zwei weitere. Zusammen sitzen sie am Tisch im House of Switzerland. Sie stossen an und es riecht nach Käse. Die Welt ist wieder in Ordnung, die Schweiz wieder eine Slalom-Nation.