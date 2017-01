Federer braucht etwas Losglück

Was ist also von der ehemaligen Weltnummer 1 in dieser Saison zu erwarten? Immerhin feiert Federer am 8. August seinen 36. Geburtstag. Die «Schweiz am Sonntag» hat in der Historie des Tennis-Sports ab der «Open Era» 1968 gestöbert und ist dabei auf sieben Spieler gestossen, die während ihrer Karriere mindestens ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben und im Alter von 36 Jahren noch auf der Tour spielten.



Name Alter beim letzten Turniersieg (Ort) Grand-Slam-Bilanz in der

Saison des 36. Geburtstags* Alter beim

Rücktritt Andre Agassi 35 Jahre (Los Angeles) AO: – / FO: – / WI: 3. Runde / US: 3. Runde 36 Jahre (2006) Arthur Ashe 35 Jahre (Los Angeles) AO: – / FO: 3. Runde / WI: 1. Runde / – 37 Jahre (1980) Björn Borg 25 Jahre (Paris) AO: – / FO: – / WI: – / US: – 36 Jahre** (1993) Jimmy Connors 37 Jahre (Tel Aviv) AO: – / FO: – / WI: Achtelfinal / US: Viertelfinal 44 Jahre (1996) Rod Laver 31 Jahre (New York) AO: – / FO: – / WI: – / US: – 37 Jahre (1975) John Newcombe 31 Jahre (Melbourne) AO: – / FO: – / WI: – / US: – 37 Jahre (1981) Ken Rosewall 38 Jahre (Hongkong) AO: – / FO: – / WI: Final / US: Sieg 45 Jahre (1979)

* AO: Australian Open, FO: French Open, WI: Wimbledon, US: US Open; ** Björn Borg trat mit 26 zurück, gab aber ein Comeback

In Sachen Grand-Slam-Turniere zeigt der Blick in die Vergangenheit, dass ein Titelgewinn Federers in diesem Jahr eine aussergewöhnliche Leistung wäre. Nur der Australier Ken Rosewall gewann 1970 im Jahr seines 36. Geburtstages noch ein Grand-Slam-Turnier (die US Open).

In den beiden folgenden Jahren triumphierte Rosewall jeweils noch an den Australian Open. Aber: Es war damals, kurz nach Beginn der «Open Era», also der Zulassung von Profis zu allen Tennisturnieren, eine ganz andere Zeit.

Aber Günthardt ist überzeugt, dass mit Federer