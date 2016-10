Es war spürbar, dass der Romand an diesem Abend dem voller Selbstvertrauen und kraftvoll agierenden Kontrahenten (zu) wenig entgegensetzen konnte. Das hatte nichts mit fehlendem Willen zu tun. Stan Wawrinka hätte in Abwesenheit von Lokalmatador Roger Federer zu gerne gezeigt, dass auch er in der Lage ist, das Turnier in Basel, welches ihm im Verlauf seiner Karriere mehr Verdruss denn Freude bereitet hatte, zu gewinnen. Doch weder physisch noch psychisch war der «Diesel» in der Lage, noch einmal die nötigen Kraftreserven locker zu machen.

Teilnahme in Paris-Bercy fraglich

So ruckelt und zuckelt das WawrinkaMobil mit den letzten Tropfen Benzin Richtung Ziellinie. In der kommenden Woche würde das Masters-Turnier in Paris-Bercy auf dem Programm stehen. Wenige Minuten nach seinem Ausscheiden in Basel tönte Wawrinka nicht so, als ob er grosse Lust verspürt, in der französischen Metropole anzutreten.

«Ich stehe zumindest im Tableau», sagte die Weltnummer-3 müde lächelnd. Er müsse erst spüren, wie sich sein Körper nach den anstrengenden Tagen in Basel anfühle. «Das Turnier hat mich erschöpft. Es hat in manchen Belangen Energie gekostet. Ich werde in den kommenden Tagen sicher weniger trainieren.»