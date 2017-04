"Pascal hat sich bei dem Unfall Wirbel im Halswirbelbereich gestaucht und gebrochen. Er hat Glück gehabt, dass es nicht zu einer weitreichenderen Verletzung gekommen ist", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff im TV-Interview in Schanghai.

Wolff versicherte aber gleichzeitig auch, dass Wehrlein beim Rennen in Bahrain am 16. April wieder im Einsatz sein werde.

Der von Mercedes ausgebildete Deutsche steht in diesem Jahr bei Sauber unter Vertrag, musste aber auf seinen Start beim Auftakt in Australien und nun in China verzichten. Wehrlein war beim sportlich wertlosen "Race of Champions" in Miami im Januar mit seinem Fahrzeug in die Streckenbegrenzung gekracht.