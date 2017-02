Der 28-jährige Titelverteidiger siegte in Buenos Aires im Renault e.dams mit 2,9 Sekunden vor dem Franzosen Jean-Eric Vergne und 6,9 Sekunden vor dem Brasilianer Lucas di Grassi, der erstmals von der Pole-Position aus zu einem Formel-E-Rennen gestartet war.

In der Gesamtwertung dieser 2014 eingeführten Elektro-Rennserie liegt Buemi nach drei von zwölf Rennen mit 75 Punkten bereits 32 Zähler vor Di Grassi. Das nächste Rennen findet am 1. April in Mexico-City statt.