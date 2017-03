Vor allem Qualität sicherte sich die Equipe von Renault mit der Verpflichtung von Nico Hülkenberg. Der Deutsche, vor vier Jahren während einer Saison in Diensten des Teams Sauber, wechselte von Force India zu den Franzosen. Für Hülkenberg musste Kevin Magnussen weichen. Der Däne fand bei Haas eine neue Arbeitsstelle. Bei den Amerikanern wurde er Nachfolger des früheren Sauber-Fahrers Esteban Gutierrez. Der Mexikaner wird temporär in der Formel E zum Einsatz kommen.

Ocon für Hülkenberg

Hülkenbergs Platz im indischen Rennstall übernahm der 20-jährige Franzose Esteban Ocon. Der GP3-Meister 2015 hatte die letzten neun Grands Prix der vergangenen Saison bei Manor als Ersatz für den freigestellten Indonesier Rio Haryanto bestritten. Der zweite Fahrer von Manor, das seinen Betrieb aus finanziellen Gründen einstellen musste, zog zu Sauber weiter. Pascal Wehrlein ersetzt in der Zürcher Equipe den Brasilianer Felipe Nasr.

Von langer Hand geplant war bei McLaren die Beförderung von Stoffel Vandoorne vom Ersatz- zum Stammfahrer. Der Belgier, im vorletzten Jahr überlegener Gesamtsieger in der GP2-Meisterschaft, wird als Nachfolger von Jenson Button Teamkollege von Fernando Alonso. Für den Spanier hatte Vandoorne in der letzten Saison einmal einspringen dürfen. Er vertrat den nach einem schweren Unfall beim Saisonauftakt in Australien rekonvaleszenten Alonso im Grand Prix von Bahrain - und gewann bei seinem Debüt dank Rang 10 gleich einen WM-Punkt.