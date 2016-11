Ganz unerwartet kommt dies nicht; wie die Grands Prix in Kanada (Montreal) und in Brasilien (São Paulo) war der GP von Deutschland im Ende September veröffentlichten provisorischen Kalender noch nicht bestätigt gewesen. Die Rennen in Kanada und Brasilien sollen 2017 stattfinden.

Der Weltrat des internationalen Automobilverbandes FIA tagt am kommenden Mittwoch in Wien. Dann soll der endgültige Formel-1-Kalender 2017 mit mutmasslich nur 20 Grands Prix verabschiedet werden.