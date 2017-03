Nun ist also die wunderbare Orchidee Nilsson, die das Gesamtbild des ZSCBlumenbeets stets um ein Vielfaches zu verschönern pflegte, vom Lugano-Rasenmäher unsanft geknickt geworden. Wallson sah aber trotz des personellen Rückschlags viel mehr Positives an diesem hektischen und lauten Frühlingsabend im Hallenstadion.

Vor allem die Tatsache, dass die Lions nach acht Playoff-Niederlagen in Serie (je vier in der Finalserie 2015 gegen Davos und in der Viertelfinalserie 2016 gegen Bern) wieder einmal gewannen, stimmte den Schweden zuversichtlich – und liess ihn die unschönen Begleitumstände für einen Moment vergessen: «Letztlich geht es nur darum, zu gewinnen. Wir haben einen Weg zum Sieg gefunden. Das war wichtig. Wir haben allen gezeigt, dass wir in den Playoffs erfolgreich sein können. Besonders angesichts der jüngeren Playoff-Geschichte hier in Zürich. Das war ein grosser Schritt.»

Am Dienstag, 07.03.2017, (Puckeinwurf 19.45 Uhr) geht es in dieser Viertelfinalserie im Tessiner Frühling weiter. Der LuganoRasenmäher ist startbereit.