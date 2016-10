Am Tag vor ihrem ersten Ironman machte Daniela Ryf alles, was man am Tag vor seinem ersten Ironman nicht tun sollte. Statt sich an jenem Samstag im Juli 2014 für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen zu schonen, bestritt sie die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 10 km Laufen). Ihr erster Ironman sollte eine Annäherung sein. Doch die Premiere entpuppte sich als Furioso einer fabelhaften Siegesserie. Daniela Ryf hat seither nur ein Rennen nicht gewonnen, zuletzt ihren Ironman-WM-Titel von Hawaii verteidigt und ist unterdessen die bestverdienende Schweizer Sportlerin.

Haben Sie einen Tipp, wie man den Körper überlisten kann?

Daniela Ryf: Langfristig lässt sich der Körper nicht überlisten. Wobei überlisten das falsche Wort ist. Es geht darum zu akzeptieren, dass es schmerzt. Respektive die Schmerzen in positive Energie umzuwandeln.

Wie soll das gehen?

Indem ich den Wettkampf in kleine Etappen unterteile. Und jedes Zwischenziel, das ich erreiche, fördert das positive Denken.

Gibt es Muster, wie Sie die Schmerzen ausblenden?

Es klingt vielleicht doof: Schmerzen bestätigen mir, dass ich den Wettkampf rocke. Die eigentliche Quälerei findet nicht im Rennen, sondern in der Vorbereitung statt. Das Rennen ist der Auftritt auf der Bühne, die Kür. Wer bis fünf Uhr morgens durchtanzt, spürt seine Füsse auch erst im Nachhinein. Etwa so geht es mir im Rennmodus.

Sind Schmerzen befriedigend?

Nein. Ich darf ja nicht gegen meinen Körper kämpfen, sondern muss einen Weg finden, dass mein Körper möglichst ergonomisch durch den Wettkampf kommt. Doch wenn im Training die Muskeln brennen, gibt mir das ein gutes Gefühl. Dieses Brennen der Muskeln signalisiert, dass ich nicht in der Komfortzone bin. Und je länger ich mich im Training jenseits der Komfortzone befinde, desto stärker macht mich das. Hingegen bin ich im Rennen stets in der Komfortzone.

Warum das?

Anders geht es nicht. Man kann nicht neun Stunden lang ausserhalb der Komfortzone sein.

Kurz zusammengefasst: Sie schwimmen 3,86 Kilometer, legen 180 Kilometer auf dem Rad zurück und laufen schliesslich 42,2 Kilometer – und das alles in der Komfortzone?

Ja. Ich bin immer nahe an der Grenze, gehe aber nicht darüber hinaus.

Wie messen Sie das?

Ich höre und achte auf meinen Körper. Es gibt andere, die Wattleistung und Herzfrequenz messen. Ich gehe nach Gefühl. Vielleicht gehe ich sogar mal über die Grenze. Aber dann ist ja noch das Adrenalin, das kaschiert. Bei meinem Sieg auf Hawaii bin ich die letzten zwei Kilometer voll, wirklich voll gelaufen.

Dabei hatten Sie auf Ihre nächste Verfolgerin über 20 Minuten Vorsprung.

Schon. Auf den letzten vier Kilometern hörte ich, dass ich auf Rekordkurs lief. Diese Nachricht hat mich so gepuscht, derart viel Adrenalin ausgeströmt, dass ich beinahe ins Ziel geflogen bin. Es war ein unbeschreibliches Gefühl.

Macht dieses Gefühl süchtig?

Nein. In jedem Rennen durchlebt man Krisen. Mir geht es darum, diese Krisen zu meistern. Wenn mir das gelingt, bin ich mit meiner Leistung zufrieden.

Wer hat Sie gelehrt, zu leiden?

Das kann man nicht lernen. Ich war schon als Kind so, dass ich bei jedem Wettkampf volle Pulle gegeben habe.

Waren Sie ein zappliges Kind?

Ja. Mein Glück war, dass ich sehr aktive Eltern hatte. In der Schule war ich aber ziemlich unruhig. Das ist bei den Lehrern nicht immer gut angekommen. Noch heute werde ich zapplig, wenn ich einen Tag lang keinen Sport treibe.

Es gibt Menschen, die behaupten, Sie hätten als Sportlerin keine Schwächen.

Das stimmt nicht. Ich kann sie einfach gut kaschieren. Sicher bin ich ein Workaholic. Ich kann mich für Dinge, die mich interessieren, unglaublich begeistern und alle Energie dafür einsetzen.

Sind Sie masslos?

Ja, vielleicht masslos ehrgeizig und leidenschaftlich. Ich sage stets: Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, bin finanziell aber trotzdem erfolgreich. Das finde ich eine coole Sache.

Ist Ihr Körper eine Maschine?

Mein Körper hat Ähnlichkeiten mit einer Maschine. Beispielsweise sollten beide nicht allzu lange im Off-Modus verharren, weil es dann länger dauert, ehe sie wieder voll leistungsfähig sind. Verglichen mit einem Auto bin ich eher ein Formel-1-Bolide, an dem man mit mehr Feingefühl rumschrauben muss als an einem normalen Kombi. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass ich keine Maschine bin.

Finden Sie es despektierlich, wenn Ihr Körper als Ausdauermaschine bezeichnet wird?

Nein. Es hilft mir sogar. Beispielsweise, wenn ich auf dem Rad sitze und mir vorstelle, ich sei eine monotone, gleichmässig drehende Maschine.

Hart gegen den Körper, hart gegen den Kopf – haben Sie weiche Seiten?

Ich bin eine Zweiflerin, offenbare diese Schwäche aber nicht. Privat bin ich eher emotional. Diese Seiten kann ich im Sport aber gut ausblenden.

Ihr Trainer sagt, mental seien Sie sehr weiblich.

Er vergleicht Sportlerinnen gern mit Rennpferden, die er früher trainiert hat. Wenn bei den Pferden etwas nicht stimmt, sträuben sie sich. Ähnlich ist es bei mir. Wenn mich etwas bedrückt, komme ich nicht auf meine Leistung.

Sie reisten mit Zweifeln nach Hawaii. Ihr Trainer Brett Sutton sagte, Sie seien mental nicht gut drauf, und glaubte nicht an Ihre Titelverteidigung. Trotzdem haben Sie beeindruckend die Kurve gekriegt.

Ich hatte keine totale Krise. Wusste aber nicht, wo ich stehe. Es ist mir gelungen, die Situation ins Positive zu drehen. Ich gehe nie mit der Einstellung in einen Wettkampf, dass die ganze Welt zusammenbricht, wenn ich nicht gewinne. Ich will einfach mein Bestes geben, jeweils ein Rennen bestreiten, das ich nie vergessen werde. Das ist mir auf Hawaii gelungen.

In zweieinhalb Jahren haben Sie nur ein Rennen nicht gewonnen. Wie kämpfen Sie gegen Genügsamkeit?

Siegen wird nie langweilig. Ich sehe eher die Gefahr, dass man zu gierig wird, alles ausser dem Sieg nur noch schlecht ist. Ich erinnere mich gern daran, warum ich Triathlon mache: weil es mir Spass macht. Das ist entscheidend. Also bestreite ich weiterhin Triathlon-Rennen, weil es mir Spass macht und nicht, weil ich gewinnen muss.

Wie gross ist der Reiz, noch extremere Dinge wie Ultra-Triathlon zu machen?

Null. Die Distanzen sind für mich keine Herausforderung mehr. Ich will auf ein Niveau kommen, um den Ironman vom Start bis zum Ziel durchzuhämmern. Hawaii war schon mal ein erster Schritt dazu. Auch weil ich zu keinem Zeitpunkt leiden musste. Reagiert mein Knie oder sonst ein Körperteil auf die Belastung, bin ich supervorsichtig. Schliesslich will ich meinem Körper nicht schaden.

Und wie sieht es mit dem Projekt Rad-Zeitfahren an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio aus?

Das ist irgendwo im Hinterkopf. Schon Rio hätte mich gereizt. Aber dafür wäre eine längere Vorbereitung vonnöten gewesen. Ausserdem war die Strecke zu steil, was mir nicht entgegenkommt. Zurzeit bin ich glücklich mit dem, was ich mache. Sollten mir irgendwann die Ziele fehlen, wird mein Trainer bestimmt neue definieren.

Welche Umfänge trainieren Sie momentan?

Eigentlich habe ich Pause. Das heisst: Ich trainiere nach Lust und Laune.

Pausieren ist nicht Ihre grosse Stärke: Als Ihr Trainer Anfang dieses Jahres eine zweimonatige Pause verordnet hatte, hielten Sie es schon nach drei Tagen nicht mehr aus.

Ich konnte doch im Februar nicht total unfit werden, wenn ich im Juni einen Ironman bestreiten muss. Das ist, als würde der Stapel auf dem Schreibtisch immer höher und man tatenlos zuschaute. Brett sagte nach Hawaii, er sei mit meiner Pause Anfang Jahr unzufrieden gewesen. Deshalb würden wir bis zum 1. Dezember nochmals pausieren.

Leiden Sie unter dem Managersyndrom? Ist die Gefahr, krank zu werden, akut, wenn Sie Erholung zulassen?

Früher war das so. Dieses Krankwerden ist aber einzig eine mentale und keine körperliche Geschichte. Seit diesem Jahr kann ich mit dem Spannungsabfall nach einem Wettkampf aber besser umgehen.

Was bedeutet Ihnen das Training?

Das Training strukturiert meinen Tag. Wobei das Training nicht immer strukturiert ist. Meist weiss ich nicht, welche Pläne mein Trainer für den nächsten Tag hat.

Gibt es Momente, in denen Sie sich in Ihrem Körper nicht wohlfühlen?

Ja, wenn ich nur schon einen Tag lang nur faulenze, fühle ich mich schwammig. Und das mag ich überhaupt nicht.

Können Sie faulenzen?

Natürlich geht das. Überspitzt formuliert besteht mein Tag aus trainieren und faulenzen. Aber am Strand im Liegestuhl zu liegen, ist schöner, wenn ich vorher eine Stunde gelaufen bin.

Allein an Preisgeldern haben Sie in den letzten zwei Jahren über zwei Millionen Franken kassiert. Welchen Luxus gönnen Sie sich?

Die Freiheit, das zu machen, was ich machen will. Und guter Kaffee ist auch Luxus. Oder einen Tag mit Freunden und ohne Verpflichtungen zu verbringen, ist Luxus. Materiell habe ich fast alles, was ich brauche.

Und eine Nacht durchzufeiern, liegt das drin?

Im Prinzip schon. Nur habe ich nicht mehr so Lust darauf. Es muss nicht mehr fünf Uhr morgens werden, damit es eine coole Nacht war. Ein schönes Nachtessen mit Wein behagt mir unterdessen mehr.

Und den Wein trinken Sie mit schlechtem Gewissen?

Nein, gar nicht. Schliesslich trinke ich in Massen. Luxus ist auch, dass ich machen kann, was ich will. Nur muss ich dann auch die Konsequenzen tragen.

Wie häufig werden Sie auf Doping kontrolliert?

Zwischen einmal pro Monat und alle zwei Wochen. Auf Hawaii wurde ich unmittelbar nach dem Rennen und dann drei Tage später nochmals kontrolliert.

Wovor haben Sie Angst?

Vor Schlangen. Ich gehe in der Dunkelheit auch nicht gern allein im Wald laufen. Und im Meer ist mir auch nicht überall wohl.

Hätten Sie als Mann keine Angst, in der Nacht allein im Wald zu joggen?

Das weiss ich nicht.

Schreien Sie auf gegen Sexismus?

Nein. Diese Debatte ist irgendwie an mir vorbeigezogen.

Schreien Sie bei Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern auf?

Ich habe das Glück, dass es im Triathlon keine Lohnunterschiede gibt. Ich habe letztes Jahr sogar etwas mehr verdient als der erfolgreichste Mann. Grundsätzlich bin ich dafür, dass für gleiche Arbeit gleicher Lohn bezahlt wird.

Und wie sieht es mit einer eigenen Familie aus?

Das lasse ich auf mich zukommen. Im Moment bin ich sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich verspüre auch keinen Drang, Kinder in die Welt zu setzen. Und wenn Kinder, dann erst nach der Karriere als Sportlerin. Allein schon wegen der Erholung. Denn einem Baby ist es egal, ob man sich jetzt erholen muss oder nicht.

Haben Sie das Gefühl, normal zu sein?

Ich schon. Aber viele aus meinem Umfeld meinen, ich sei nicht normal. Das kann ich akzeptieren. In vielen Bereichen bin ich normal und hatte auch immer das Bedürfnis, normal zu sein. Als Schülerin bin ich deswegen häufig heimlich trainieren gegangen. Das heisst: Wenn ich über Mittag laufen gegangen bin, dann immer möglichst weit weg von der Schule. Denn über Mittag laufen ist nicht das, was 15-Jährige für cool halten. Es ist viel cooler, in der Mittagspause irgendwo rumzuhängen und eine Zigarette zu rauchen. Früher habe ich mich für meinen sportlichen Ehrgeiz geschämt. Jetzt bin ich aber stolz darauf. Und werde dafür auch bewundert.

Waren Sie als Teenager eine Aussenseiterin?

Das nicht. Schliesslich kamen durch den Sport auch viele soziale Kontakte dazu.

Zwischen einer Zigarette und dem Lauftraining liegen keine Welten.

Das stimmt. Beides setzt ein gewisses Suchtpotenzial voraus. Der Sport hat mir jedenfalls sehr geholfen, in der Bahn zu bleiben.