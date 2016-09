Die Freunde von Zahlenspielen haben in dieser Saison bislang immer leichtes Spiel, wenn es darum geht, die Punkteausbeute der Grasshoppers in der Super League zu berechnen. Steht ein Heimspiel auf dem Programm, gibt es drei Punkte für die Hoppers, spielen die Zürcher auswärts, wird dem Punktekonto rein gar nichts addiert. Daran ändert sich auch gestern gegen Vaduz nichts. Mit 2:1 gewinnt GC gegen das Team, das es beim letzten Aufeinandertreffen im Mai vergangener Saison geschafft hat, die vorerst letzten drei Punkte aus dem Letzigrund zu entführen. Nach dem ersten Viertel der Saison – nach fünf Auswärts- und vier Heimspielen – haben die Grasshoppers also wie viele Zähler gesammelt? Genau. Es sind deren zwölf. Dass die unglaubliche Serie auch heute immer noch Bestand hat, verdanken die Hoppers ihrem neuen Isländer Runar Mar Sigurjonsson, der GC mit seinem Doppelpack auf die Siegesstrasse geleitete.

Im Vergleich zur schlechten Leistung von Donnerstag in Lugano verändert GC-Trainer Pierluigi Tami gegen Vaduz fast seine gesamte Defensive. Profiteur ist Cédric Zesiger (18), der zu einem gelungenen Super-League-Debüt kommt. Von der GC-Viererkette gegen Lugano ist einzig Dauerbrenner Numa Lavanchy übrig geblieben. Der 23-jährige Neuzugang aus Lausanne rechtfertigt das Vertrauen auch gestern eindrücklich. Im Zusammenspiel mit Ridge Munsy wirbelt Lavanchy über die rechte Seite und so ist es kein Zufall, dass auch die Führung über rechts entsteht. Einem feinen Doppelpass der beiden Wirbelwinde folgt ein punktgenauer Flachpass in den Rücken der Abwehr, wo Sigurjonsson dankend einschiebt.

Eine Chance für die Jugend

Bei Vaduz steht erneut Benjamin Siegrist zwischen den Pfosten, obwohl Routinier Peter Jehle seine Sperre abgesessen hat. Vaduz-Trainer Giorgio Contini hält grosse Stücke auf den 24-Jährigen, der im Sommer von Aston Villa nach sieben Jahren England ins Fürstentum gewechselt war. «Wir bereiten die Wachablösung vor», sagt Contini, der Siegrist «zum neuen Jehle, der noch in zehn Jahren im Vaduz-Tor steht» aufbauen will. Auch beim 2:0 kurz nach der Pause ist Siegrist chancenlos. Ein geblockter Caio-Schuss landet vor den Füssen von Sigurjonsson, der wettbewerbsübergreifend seinen zehnten Skorerpunkt sammelt. Weil der Schuss des Isländers unglücklich abgefälscht wird, muss Siegrist – der in die rechte Ecke unterwegs ist – zusehen, wie der Ball mittig ins Tor kullert.

In der Folge stellt GC den Spielbetrieb ein und Vaduz übernimmt das Zepter. In der 69. Minute trifft Stjepn Kukuruzovic per direkten Freistoss zum Anschluss. «Der Ball geht durch die Mauer, da sehe nicht nur ich unglücklich aus», analysiert GC-Keeper Vaso Vasic treffend. Anschliessend hätte sich ein aufopferungsvoll kämpfendes Vaduz einen Punkt verdient, doch immer wieder ist ein Abwehrbein dazwischen, sodass Vasic nicht mehr entscheidend eingreifen muss.

Die phänomenale Diskrepanz zwischen Heimspielen (10:2 Tore, 12 Punkte) und Auswärtsspielen (6:13 Tore, 0 Punkte) können weder Zürcher Spieler noch der Trainer erklären. Doch Tami gehört offensichtlich zu den Freunden der Mathematik und rechnet nach dem Spiel verschmitzt vor: «Wenn das bis zum Ende so weitergeht, haben wir 54 Punkte. Damit wäre ich zufrieden.» Es wäre ein Punkt mehr als letzte Saison.