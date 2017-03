Dritter wurde in Are der Deutsche Georg Hegele, der sich um sieben Hundertstel vor den viertplatzierten Nidwaldner Semyel Bissig setzte. Der 19-Jährige aus Wolfenschiessen war schon im Super-G in eine knappe Entscheidung involviert gewesen. Dort hatte Bissig als Dritter Gold um zwei Hundertstel verpasst, der Vierte allerdings lag auch nur zwei Hundertstel hinter ihm.

Loïc Meillard ist der sechste Schweizer Junioren-Weltmeister in der Kombination. Seine Vorgänger - Bruno Kernen (1991), Daniel Albrecht (2003), Beat Feuz (2007), Sepp Gerber (2009) und Reto Schmidiger (2011) - tragen teils sehr prominente Namen. Von Meillard erhofft man sich nicht erst seit diesen Tagen, er möge einst auch im Weltcup den ganz grossen Durchbruch schaffen. Auf höchster Ebene ist er bisher 21 Mal angetreten, zweimal schon hat er es in die Top 10 geschafft (jeweils in Riesenslaloms). In dieser Saison wurde er allerdings im Dezember durch einen Meniskusschaden in seinem Sturmlauf nach vorne etwas gebremst.