Auf einem Quad kommt sie über den zugefrorenen See angebraust. Der Schnee stäubt auf. Lindsey Vonn ist da. Jacke, Hose, Winterstiefel und selbst die Mütze, alles in Schwarz. Sie hat Verspätung, rund eine halbe Stunde. Aber wer will ihr das schon übel nehmen? Wenn die Speedqueen zur Audienz lädt, dann kommen die Medienvertreter in Scharen.

Über 50 warten am Montag auf sie vor dem Hotel Waldhof am See in St. Moritz. Und manch ein Reporter fragt zwar für ein Selfie mit ihrer Hoheit, aber bringt sonst kaum ein Wort raus. Die Lindsey-Mania hat Züge angenommen, die kaum mehr rational zu fassen sind. Man mag sich gar nicht vorstellen, was los gewesen wäre, hätte sie in der Abfahrt Gold und nicht bloss Bronze gewonnen.

Lindsey Vonn, Sie haben sich ernsthaft über Bronze gefreut. So kennt man Sie gar nicht!

Lindsey Vonn: Die letzten Wochen und Monate waren sehr schwierig, mit meinem Unfall, meiner Hand. Ich wusste schlicht nicht, ob ich unter diesen Bedingungen eine Medaille holen kann. Ich kam praktisch ohne Training hierher und nach den zwei Stürzen in Cortina war das Selbstvertrauen weg. Deshalb hat diese Bronze-Medaille eine so grosse Bedeutung für mich.

Ihnen hat das Selbstvertrauen gefehlt?

Ohne Training ist es schwierig mit dem Timing in den Kurven. Und mir war bewusst, dass ich nicht topfit bin. Deswegen war das Selbstvertrauen nicht da. Trotzdem: Wenn ich am Start stehe, glaube ich, dass ich gewinnen oder eine Medaille holen kann. Dieser dritte Platz hat mir gezeigt, was ich erreichen kann, wenn ich gut vorbereitet bin.

Sie haben ein grosses Risiko auf sich genommen, weil Sie zwei Monate nach dem schweren Bruch zurückkamen. Warum so schnell?

Ich habe lange mit meinem Physiotherapeuten und meinem Arzt diskutiert. Das Risiko wäre gleich geblieben, auch wenn ich erst drei Monate später eingestiegen wäre. So lange ich die Platte drin hab, bleibt das Risiko unverändert. Das wird so sein, bis meine Karriere zu Ende ist. Das gehört von jetzt an dazu, ist Teil meines Lebens.

In Zauchensee hatten Sie einen medizinischen Evakuationsplan. Wird das von nun an immer so sein?

Ja, das ist so. Denn als ich mir den Arm brach, dauerte es zweieinhalb Stunden, bis ich im Spital war. So etwas darf nicht mehr passieren. Deshalb ging eine Mail an alle Physios und Ärzte des US-Skiteams raus. Nun wissen alle, was zu tun ist, falls noch einmal etwas Ähnliches geschehen sollte.

Kurz nach den Rennen in Zauchensee sind Sie in Cortina zweimal gestürzt. Wie hat Sie das beeinflusst?

Es war gut, zu merken, dass ich stürzen kann, ohne mich gleich zu verletzen. Aber es war sicher nicht die optimale Vorbereitung auf die WM in St. Moritz. Ich hoffte, dass ich noch ein weiteres Weltcuprennen hätte gewinnen können. Dann wäre ich auch mit mehr Selbstvertrauen her gekommen.