"Das war ein guter Start für mich", sagte der von 7000 Zuschauern gefeierte Jamaikaner nach seinem Saisoneinstieg. "Es hat richtig Spass gemacht, jeder hat gelächelt, jeder hat es genossen - es war grossartig."

Bolt hatte den Staffelstab vom früheren 100-m-Weltrekordhalter Asafa Powell übernommen. Über Bolts Frühform sagte das Rennen wenig aus. Er rannte unter anderen gegen die Japanerin Mariko Nagano und die 16 Jahre alte australische Schülerin Riley Day.

Bolt ist die Attraktion des neuen Team-Wettkampfs mit 24 Athleten, mit dem der australische Leichtathletik-Verband für die Leichtathletik werben will. Sechs Mannschaften treten an: Gastgeber Australien, die Bolt-All-Stars als internationales Team, China, England, Japan und Neuseeland. Die Serie wird am 9. und 11. Februar ebenfalls in Melbourne fortgesetzt. Zum Event gehören auch nicht-traditionelle Disziplinen wie Hürdenstaffeln.