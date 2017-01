Auch Steve Locher, langjähriger Schweizer Slalomtrainer und einst Teil der «vier Musketiere» (mit Mike von Grünigen, Urs Kälin und Paul Accola), lancierte seine Karriere über einen krassen Aussenseitersieg. Mit der Nummer 46 stellte er im Super-G von Val d’Isère das Klassement auf den Kopf, gewann später weitere Rennen und war 1992 in Albertville einziger Schweizer Olympiamedaillengewinner.

Selbst Lise-Marie Morerod, die erste Schweizer Weltcup-Gesamtsiegerin, brauchte die Gunst der Stunde, um erstmals ins Rampenlicht zu treten. Bei der WM 1974 in St. Moritz, wo die Olympia-Helden von Sapporo total versagten, rettete sie am drittletzten Tag die Schweiz vor einem Fiasko. In jedem Slalom des Winters schied sie aus, aber im WM-Rennen gewann sie mit der Nummer 39 sensationell Bronze – und später 26 Weltcuprennen, fünf kleine und eine grosse Kristallkugel.

Einige lancierten ihre Weltkarrieren via Aussenseitersiege. Der legendäre Ivica Kostelic brach in Aspen mit einem Slalomsieg mit der Startnummer 64 ins Weltcup-Establishment ein. Und gewann nachher weitere 25 Rennen und holte 2011 den Weltcup-Gesamtsieg. Oder Renate Götschl machte – in ihrem zweiten Weltcuprennen – mit einem Slalomsieg mit Nummer 42 auf sich aufmerksam. Sie wurde daraufhin eine der besten Abfahrerinnen aller Zeiten und errang 46 Weltcupsiege.

Russis Katapultstart

Sogar der Schweizer Ski-Star Bernhard Russi nutzte 1970 die günstigen Umstände am Lauberhorn für einen Katapultstart: Mit der Startnummer 73 wurde er Zehnter, eine Woche später in Garmisch-Partenkirchen Vierter, holte damit die WM-Qualifikation. Einen Monat später war er bereits Weltmeister.

Erstaunlich: Kaum ein Sensationssieger verschwand später komplett in der Versenkung. Fast alle setzten sich – einige mit leichter zeitlicher Verzögerung – zumindest temporär in der erweiterten Weltklasse fest. Niels Hintermann darf mit Optimismus in die Zukunft blicken.