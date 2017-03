Alles unter einen Hut bringen

Am linken Handgelenk trägt Federer ein buntes, geflochtenes Gummiarmband. Ein Geschenk einer seiner Töchter. Am Tag zuvor fangen die Kameras in Indian Wells zwei blonde Buben ein, die genüsslich ein Eis schlecken. Es sind Leo und Lenny, die Söhne von Roger Federer. Die Reise nach Kalifornien haben neben Ehefrau Mirka auch die Eltern Lynette und Robert mitgemacht. Und wieder stellen sich alle die Frage: Wie macht Federer das nur?

«Ich glaube, wir sind 14», rechnet Federer in der «SonntagsZeitung» vor. Dazu gehören Trainer Ivan Ljubicic, Manager Tony Godsick, Physiotherapeut Daniel Troxler und drei Kindermädchen. Als Einzelsportler ist er zwar eine Ich-AG, betont aber bei jeder Gelegenheit den riesigen Wert seines Teams. «Ohne Mirka wäre ich längst zurückgetreten», sagte er vor vier Jahren. Damals waren die Buben noch gar nicht auf der Welt. Federer leistet sich den Luxus, Karriere und Familienleben zu kombinieren.

Englisch, Deutsch, Slowakisch

Charlene und Myla, die im Juli ihren achten Geburtstag feiern, werden privat unterrichtet. Neben Deutsch und Slowakisch sprechen sie vor allem Englisch. Ab und zu auch mit ihrem Vater, wie eine Szene nach dem Sieg in Cincinnati vor anderthalb Jahren zeigt, als eine Tochter ihren Vater auf Englisch dazu auffordert, einen Hut als Sonnenschutz zu tragen.

Selbst während der halbjährigen Pause im letzten Jahr reiste Familie Federer um die Welt: Sechs Wochen Valbella, zwei Wochen New York, sechs Wochen Dubai. Courant normal in der Entourage des 18-fachen Grand-Slam-Siegers. Kritiker halten diesen Lebenswandel für egoistisch. «Ein normales Kinderleben sieht sicher anders aus», sagt Federer selber. «Ich finde es unglaublich interessant für die Kinder, dass sie die Welt sehen können. Bei uns ist immer viel los, weil wir immer in einer grossen Gruppe reisen.» Aber natürlich gebe es auch Dinge, die seine Kinder verpassen würden. «Dafür haben wir unendlich viel Zeit für sie.»