Zwischen Aarau und dem Sechsten der Super League war von Beginn an kaum ein Unterschied in der Leistung zu erkennen. Aarau hätte in der Pause höher führen können als 1:0. Nach 14 Minuten vergab Stürmer Ivan Audino allein vor Luganos Goalie Russo eine erstklassige Chance. Sieben Minuten vor der Pause machte Audino seinen Fehler wett, indem er den entscheidenden Querpass zu Torschütze Sébastien Wüthrich, der auf der Höhe des weiteren Pfosten alleingelassen worden war.

Die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum wusste auch in der zweiten Hälfte zu gefallen, wogegen der Cupfinalist der vergangenen Saison nach den zumeist überzeugenden Leistungen in den letzten Meisterschaftsspielen vieles schuldig blieb. Pech hatten die Gäste indessen mit einem Lattenschuss von Lorenzo Rosseti nach knapp einer Stunde. Letztlich war aber für Aarau sogar das 2:0 verdient. Es war das Produkt zweier eingewechselter Spieler: Geoffrey Tréand traf auf einen Querpass von Patrick Rossini.

Telegramm:

Aarau - Lugano 2:0 (1:0)

Brügglifeld. – 2123 Zuschauer. – SR Jaccottet. – Tore: 38. Wüthrich 1:0. 81. Tréand 2:0.

Aarau: Pelloni; Martignoni, Thrier, Thaler, Markaj; Wüthrich (76. Tréand), Jäckle (84. Perrier), Burki, Audino; Josipovic (71. Rossini), Ciarrocchi.

Lugano: Russo; Padalino (46. Vécsei), Rouiller, Golemic, Jozinovic; Mihajlovic, Crnigoj, Mariani; Mizrachi (46. Aguirre), Rosseti, Alioski.

Bemerkungen: Aarau ohne Besle (gesperrt), Romano, Garat, Peralta (alle verletzt) und Hunn (nicht im Aufgebot). Lugano ohne Culina, Piccinocchi, Sulmoni und Ponce (alle verletzt).

43. Mariani köpft Ball auf die eigene Latte. 59. Lattenschuss Rosseti. 92. Lattenschuss Audino. – Verwarnungen: 25. Jäckle (Foul). 45. Markaj (Foul). 52. Mihajlovic (Foul). 70. Golemic (Foul). 93. Aguirre (Unsportlichkeit).

