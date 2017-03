Das genaue Strafmass wird vermutlich erst im Verlauf vom Dienstag bekannt werden. Doch aufgrund der erhaltenen Matchstrafe für sein Vergehen ist Blindenbacher so oder so automatisch für ein Spiel gesperrt. Auch er muss also am Dienstagabend zuschauen.

Ideale Ausgangslage für Lugano

Die ZSC Lions ohne Nilsson, Thoresen und Blindenbacher – die Chancen des HC Lugano auf einen Auswärtscoup im Hallenstadion sind plötzlich sprunghaft angestiegen. Aus Sicht der «Bianconeri» gilt deshalb die Losung: «Jetzt oder nie». Wenn sie diese ideale Ausgangslage nicht zu einem Auswärtssieg ausnützen, dann sieht es für die Tessiner nicht besonders gut aus. Zumal sie bereits bei der 0:1-Niederlage beim letzten Gastspiel in Zürich eine goldene Möglichkeit für ein Break verpasst hatten.

In Zürich bleibt man angesichts der personellen Rückschläge betont gelassen. Im Training wurde der Ausfall von Severin Blindenbacher bereits simuliert. Neben Blindenbachers Abwehrpartner Jonas Siegenthaler wird am Dienstag mit grösster Wahrscheinlichkeit Phil Baltisberger auflaufen. In der Offensive zeichnet sich dafür das Comeback des bisher verletzten Centers Matthias Sjögren ab. «Immerhin gibt uns das ein paar neue Optionen im Sturm», klammerte sich ZSC-Lions-Coach Hans Wallson an die guten Nachrichten.