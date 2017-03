Michael Lang ist Rechtsverteidiger. Und das ist ein Problem. Zumindest in der Nationalmannschaft. Denn kaum rückt Lang ins Nati-Camp ein, weiss er auch, dass er ins zweite Glied rückt. Weil Stephan Lichtsteiner ebenfalls Rechtsverteidiger ist. Captain überdies. Langjähriger Stammspieler und Titelsammler bei Juventus Turin.

Es ist fast schon bizarr. In Tagen, wo sich die Fussball-Schweiz fragt, wie sehr die Verletzungs- und Ersatzproblematik die Performance am Samstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland beeinträchtigen möge, gibt es gleichzeitig drei Rechtsverteidiger, die so ziemlich in Topform eingerückt sind. Neben Lichtsteiner und Lang auch noch Silvan Widmer.

Wie geht Michael Lang mit dieser Situation um? Erst einmal sagt er: «Es ist ziemlich einfach, die Rolle als Ersatz zu akzeptieren, wenn jener Spieler vor dir steht, der meiner Meinung nach die beste Karriere unseres ganzen Teams gemacht hat.» Nun könnte man diese Haltung als etwas gar devot betrachten. Und sich fragen, ob die innere Welt tatsächlich auch so aussieht. Aber wer Lang am Tisch sitzen sieht und ihm zuhört, mit welchem Feuer in den Augen er von der Nationalmannschaft erzählt, gelangt ziemlich schnell zur Überzeugung, dass er wirklich so tickt.

Der Fast-Wechsel zu Fiorentina

Um dies zu erklären, reicht ihm ein Satz. Deutsch und deutlich. «Es gibt viele Spieler, die sind ungeduldig. Die wollen so schnell wie möglich spielen. Beginnen plötzlich zu sticheln gegen den Konkurrenten. Aber das bringt doch nichts! Weil man dann häufig im entscheidenden Moment eben doch nicht bereit ist.» Er meint das nicht explizit auf dieses Schweizer Team bezogen. Sondern allgemein im Fussball.

Lang sieht jedes Aufgebot ins Team als Auszeichnung. Und wenn es ihn brauchte, hat er das Vertrauen bis anhin immer mit Leistung zurückbezahlt. «Ich spüre auch im Nationalteam stets, dass ich wichtig bin. Sonst würde mich der Trainer in EM-Spielen gegen Rumänien oder Frankreich in umstrittenen, wichtigen Spielen kaum einwechseln.»