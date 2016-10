Der FC Wil kann sich dank dem türkischen Investor Mehmet Nazif Günal erlauben, den Spielern Monatslöhne zwischen 20 000 und 30 000 Franken zu bezahlen. Wie hoch ist Ihr Lohn?

Ich nenne keine Zahlen.

Sind es mehr als 20 000 Franken?

Ja. Es stimmt schon. Es sind mehr als 20 000 Franken.

War das Geld ausschlaggebend für Ihren Wechsel von Aarau zu Wil?

Das Wichtigste für mich ist das gemeinsame sportliche Ziel. Der FC Wil will in die Super League. Ich will auch in die Super League. Das Geld war sicher wichtig – und ist ein Grund, warum ich den FC Aarau verlassen habe. Natürlich verdiene ich mehr als 20 000 Franken im Monat. Aber ich bin auch schon 29 Jahre alt. Meine aktive Karriere dauert vielleicht noch fünf Jahre. Ich habe als Junior bei Lausanne und Basel gespielt. Als Profi war ich bei den Young Boys, Chiasso, Schaffhausen und Aarau unter Vertrag. Da bin ich jahrelang gerannt und gerannt. Pro Spiel waren das meistens mehr als elf Kilometer. Ich habe gekämpft und gekämpft. Und ich habe in Dutzenden von Spielen meine Knochen hingehalten. Aber verdient habe ich nicht sehr viel. Dieser gute Vertrag vom FC Wil ist mir wirklich nicht in den Schoss gefallen. Es ist der gerechte Lohn für den riesigen Aufwand, den ich während Jahren betrieben habe.

Was machen Sie mit dem Geld?

Das Geld kommt vor allem meiner Familie zugut. Ich brauche es für meine Frau und meine zwei Kinder. Und im November kommt schon das dritte Kind.

Tatsächlich?

Ja. Wir freuen uns riesig auf das Baby. Aber Sie müssen eines wissen: Eine Familie kostet viel Geld. Meine Töchter Kelaia und Anaia sollen es später einmal gut haben. Ihre Ausbildung ist mir wichtig.

Und was passiert mit dem Rest vom Geld? Haben Sie teure Hobbys?

Nein. Ein Teil des Geldes geht an eine wohltätige Einrichtung in meinem Heimatland Kongo. Dieses Geld kommt Kindern zugute, die keine Mutter und keinen Vater haben.

Kehren wir zum sportlichen Aspekt zurück: Was erwarten Sie vom Spiel zwischen dem FC Aarau und Wil?

Es wird ein kampfbetontes, spannendes Spiel.

Wer ist Favorit?

Der FC Wil natürlich. Wir haben zuletzt dreimal gewonnen und sind auf einem guten Weg.

Mit welchem Aarauer Gegenspieler rechnen Sie?

Als Rechtsverteidiger werde ich es wohl mit Aaraus Flügelstürmer Zoran Josipovic zu tun bekommen. Zoran sollte sich vielleicht Gedanken darüber machen, die Seite zu wechseln. Es wäre besser für ihn, wenn er mir nicht in die Quere kommt.

Tatsächlich?

Nein. Das war nur Spass. Zoran ist ein guter Kollege von mir.

Werden Sie nach einem Tor jubeln?

Nein, das werde ich nicht. Das verbietet mir der Respekt und Anstand vor dem FC Aarau.