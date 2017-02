Simon Rothenbühler verrät: «Patrick hat sich besonders die Einfahrt zur Mauer und zum Felsen genau eingeprägt.» Sein Schützling, der heute seinen WM-Titel von 2015 verteidigen will, erklärt, wieso: «Das sind zwei Schlüsselstellen dieser Abfahrt. In diesen zwei Passagen ist es sehr wichtig, intuitiv die richtige Linie zu treffen.»

Speziell an der WM-Abfahrt in St. Moritz ist auch die hohe Anzahl Sprünge. «Oft kommen sie direkt nach einer Kurve», erklärt Küng. «Schwierig ist, dass man meist nicht sieht, wo man hinspringt.» Am frühen Morgen auf der Besichtigung stehen darum die Trainer dort und zeigen mit Ski oder Skistöcken die Richtung an.

Küng und Co. prägen sich ein, wie sie den Sprung anfahren müssen. Später bei Renntempo werden sie «blind» abspringen, ohne zu wissen, wo sie landen werden. «Es ist enorm wichtig, gut vorbereitet zu sein. Die Anfahrt muss intuitiv richtig passieren», sagt Küng.

Am späten Nachmittag nach den Trainings trifft sich der Glarner im Hotel mit seinem Trainer zur Videoanalyse. Dort besprechen sie die wichtigsten Passagen der Strecke noch einmal genau. Was war gut, was weniger? «Wir analysieren die Linie und versuchen, der Konkurrenz die Hundertstel abzujagen», erklärt Rothenbühler. Denn allzu oft entscheiden viele Kleinigkeiten darüber, wer Weltmeister wird.

Wieder nur Aussenseiter

Das Duo Patrick Küng und Simon Rothenbühler harmoniert hervorragend. Vor zwei Jahren in Beaver Creek haben sie für die WM-Abfahrt die goldene Linie gefunden. Kaum jemand hatte den Schweizer auf der Rechnung. Nach dem Rennen durfte er sich als Weltmeister feiern lassen.

Wiederholt sich die Geschichte? Denn auch heute geht der 33-Jährige als Aussenseiter an den Start. Seit dem WM-Titel stand er nie mehr auf dem Podest eines Weltcuprennens. «Das ist vielleicht sogar ein Vorteil», sagt Küng. «Ich kann ganz ohne Druck und ohne Erwartungen an den Start gehen.» Die bisherige Saison verlief harzig, erst in St. Moritz wurde sein Gefühl auf dem Ski wieder besser.