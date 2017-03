Arno Del Curto erzählt: «Die Anreise verlief ganz normal. Wir kamen rechtzeitig nach Lausanne. Es war alles wie bei einem Qualifikationsspiel. Und das war das Problem. Wir waren gedanklich nicht auf die Ausnahmesituation Playoffs vorbereitet. Wir waren noch im Qualifikationsmodus.»

Das soll am Donnerstag bei der zweiten Partie in Lausanne nicht wieder passieren. «Ich überlege mir ernsthaft, für das Spiel am Donnerstag bereits am Mittwoch anzureisen und in der Nähe von Lausanne zu übernachten. Beispielsweise in Yverdon und auch dort das Aufwärmtraining zu machen.» Der HCD hat die Partie nach dem frühen 0:3 doch noch gedreht und 5:3 gewonnen.

Arno Del Curto: «Ich hoffte, dass wir Lausanne erst einmal mit einem Gegentor etwas den Wind aus den Segeln nehmen können. Das war dann nicht der Fall. So gegen Spielmitte waren wir dann in den Playoffs angekommen und kontrollierten die Partie. Von da an war ich zuversichtlich, dass wir das Spiel doch noch gewinnen können. Notfalls halt erst in der Verlängerung.»

Senns starker Playoff-Einstand

Playoff-Frischling Gilles Senn (21) hat die «Feuerprobe» im Tor des HCD bestanden. Er war mit einer Fangquote von 90,91 Prozent statistisch ganz klar besser als Lausannes Cristobal Huet (41) – immerhin stanleycupgestählter Veteran –, der lediglich 86,76 Prozent der Pucks abwehrte.