Auf dem Formular muss Gonzalo die Aufgabe nennen, die er am liebsten übernehmen würde. Er schreibt «Pistenarbeiter». «Ich habe angemerkt, dass ich gut Ski fahren kann und in Bariloche oft Pistenrutscher bin, wenn unser Klub ein Rennen organisiert. Und dass mir von meinen vielen Besuchen die Skihänge in St. Moritz vertraut sind.»

Doch ernsthaft glaubte er nicht daran, den unter den freiwilligen Helfern begehrten Job tatsächlich zu erhalten: «Ich bin mir sicher gewesen, dafür kommen nur Einheimische und Europäer infrage.»

Umso grösser dann die Überraschung, als vor einem halben Jahr die Zusage kommt. «Seither denke ich nur noch an die WM.»

Die verhinderte Katastrophe

Der Job des Pistenrutschers ist es, nach einem Fahrer den liegen gebliebenen Schnee von der Ideallinie zu schaffen – also den Schnee «wegzurutschen». Was banal klingt, ist nicht zu unterschätzen: «Man kann nicht einfach planlos rutschen. Wenn sich die Piste in blankem Eis präsentiert, muss man aufpassen, damit man überhaupt alle Tore erwischt», sagt Gonzalo. Fällt in der Nacht Neuschnee, stehen er und die anderen Pistenarbeiter schon in der Morgendämmerung auf der Piste.

Die Schweizer Medaillengewinner von St. Moritz: