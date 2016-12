Zürichs Coach Uli Forte nimmt den Alltag trotz beträchtlicher Reserve überaus ernst. Fünf Tage vor der europäischen Gruppen-Finalissima am kommenden Donnerstag in Ankara gegen Osmanlispor nominierte er vorwiegend die erste Garde. Leicht fiel dem Leader bis zum entscheidenden Foulpenalty-Tor von Armando Sadiku gleichwohl wenig. Moussa Koné vergab mehrere Chancen, andere behinderten sich im FCZ-Angriff gegenseitig. In der 88. Minute, unmittelbar zuvor hatte der lettische Wil-Stürmer Arturs Karasausks einen Pfostenschuss zu beklagen, erhöhte Dzengis Cavusevic auf 2:0 erhöht.

Der FC Wil hatte im Letzigrund bei eisiger Kälte durchaus Widerstand geleistet und sich kurz vor der Pause sogar die Chance erspielt, er den Favoriten beim Stand von 0:0 zu düpieren. Mattia Bottani scheiterte aber am perfekt reagierenden FCZ-Keeper Andris Vanins. Mehr liess das Heimteam gegen das gut bestückte und entsprechend teure Ostschweizer Ensemble nicht zu.

Derweil der Challenge-League-Koloss in drei verschiedenen Wettbewerben bei einem Torverhältnis von 57:16 angelangt ist und nur eines von 25 Spielen verloren hat, kann sich der im Sommer überaus ambitionierte FCW bereits mit der Planung der nächsten Saison befassen. Der Rückstand auf die Ranglistenspitze ist auf 20 Punkte angewachsen. Anspruch und sportliche Wirklichkeit stehen in keinem finanziellen Verhältnis.

Tief im unteren Mittelfeld der Tabelle steckt der FC Winterthur fest. Gegen Servette führte das verunsicherte Team von Sven Christ bis zur 83. Minute, ehe Torhüter David von Ballmoos einen Schuss des Liga-Topskorers Jean-Pierre Nsame ohne Fortune über die Linie lenkte. Das zweite Eigentor des Abends passte zum eher tristen Programm vor knapp 1700 Zuschauern. Vor dem Derby gegen den FCZ ist ist jüngste Bilanz Winterthurs jene eines Absteigers: acht sieglose Runden.

Zürich - Wil 2:0 (0:0). - 8296 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 60. Sadiku (Foulpenalty) 1:0. 88. Cavusevic 2:0. - Bemerkung: 85. Pfostenschuss von Karasausks (Wil).

Servette - Winterthur 1:1 (0:1). - 1716 Zuschauer. - SR Pache. - Tore: 10. Le Pogam (Eigentor) 0:1. 83. David von Ballmoos (Eigentor/Nsame) 1:1. - Bemerkung: 56. Pfostenschuss von Berisha (Servette).

Rangliste: 1. Zürich 17/45 (46:10). 2. Neuchâtel Xamax FCS 16/32 (30:18). 3. Wil 17/25 (24:17). 4. Servette 17/24 (22:25). 5. Aarau 16/22 (26:28). 6. Le Mont 16/20 (11:17). 7. Wohlen 16/19 (18:30). 8. Winterthur 17/18 (17:24). 9. Schaffhausen 16/13 (20:32). 10. Chiasso 16/11 (12:25).