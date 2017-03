Der 20-jährige Mittelfeldspieler zog sich im Training eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu. Damit fällt Zakaria auch für das WM-Qualifikationsspiel der Schweizer Nationalmannschaft am 25. März in Genf gegen Lettland aus.

Bereits zu Beginn der Saison fehlte Zakaria wegen einer Verletzung während vier Runden.