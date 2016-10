Mit Diego Benaglio im Tor, der unter Interimstrainer Valérien Ismaël nach dem Cup (1:0 gegen Heidenheim) auch in der Liga den Vorzug vor Koen Casteels erhielt, schien Wolfsburg auf gutem Weg, die Negativserie in der Bundesliga zu beenden. Der VfL bis zur 79. Minute mit 1:0, ehe Admir Mehmedi mit dem Ausgleichstreffer die Wende einleitete und Tin Jedvaj vier Minuten später das 2:1 für die Gäste erzielte. Ricardo Rodriguez spielte bei den Wolfsburgern zum dritten Mal in Folge als Innenverteidiger.

Bayern München behauptete die Leaderposition ohne Probleme. Das Team von Carlo Ancelotti kam in Augsburg zu einem 3:1-Sieg. Robert Lewandowski war nach fünf Bundesligaspielen ohne Treffer zweimal erfolgreich (19./48. Minute), dazu legte er den Ball Arjen Robben zum 2:0 auf (21.). Erster Bayern-Verfolger bleibt RB Leipzig. Joker Marcel Sabitzer sicherte dem starken Aufsteiger mit einer Doublette in der zweiten Halbzeit den Sieg in Darmstadt.

In sämtlichen Nachmittagspartien der 9. Runde setzten sich die besser klassierten Teams durch. Mainz (ohne den angeschlagenen Fabian Frei) schlug Ingolstadt (mit Florent Hadergjonaj) 2:0, Freiburg bezwang Werder Bremen 3:1.

Die Kurztelegramme:

Augsburg - Bayern München 1:3 (0:2). - 30'660 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 20. Lewandowski 0:1. 21. Robben 0:2. 48. Lewandowski 0:3. 67. Koo 1:3. - Bemerkung: Augsburg mit Hitz.

Darmstadt - Leipzig 0:2 (0:0). - 16'400 Zuschauer. - Tore: 57. Sabitzer 0:1. 82. Sabitzer 0:2. - Bemerkung: Leipzig ohne Coltorti (Ersatz).

Mainz - Ingolstadt 2:0 (0:0). - 24'197 Zuschauer. - Tore: 51. Malli (Foulpenalty) 1:0. 85. Öztunali 2:0. - Bemerkungen: Mainz ohne Frei (verletzt), Ingolstadt mit Hadergjonaj. 86. Gelb-Rote Karte gegen Christiansen (Ingolstadt/Foul).

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2 (1:0). - 26'398 Zuschauer. - Tore: 37. Arnold 1:0. 79. Mehmedi 1:1. 83. Jedvaj 1:2. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Benaglio und Rodriguez, Leverkusen bis 87. mit Mehmedi (verwarnt).

Werder Bremen - Freiburg 1:3 (0:2). - 41'500 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 29. Philipp 0:1. 39. Grifo (Foulpenalty) 0:2. 68. Santiago Garcia 1:2. 75. Abrashi 1:3. - Bemerkung: Bremen ohne Ulisses Garcia (nicht im Aufgebot).

Resultate vom Samstag: Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2. Augsburg - Bayern München 1:3. Werder Bremen - SC Freiburg 1:3. Darmstadt - RB Leipzig 0:2. Mainz 05 - Ingolstadt 2:0. Borussia Dortmund - Schalke 04 (18.30 Uhr).

Rangliste: 1. Bayern München 9/23 (23:5). 2. RB Leipzig 9/21 (17:6). 3. Hertha Berlin 8/17 (14:9). 4. Hoffenheim 8/16 (16:10). 5. 1. FC Köln 8/15 (13:6). 6. Eintracht Frankfurt 9/15 (13:8). 7. SC Freiburg 9/15 (13:13). 8. Borussia Dortmund 8/14 (20:10). 9. Mainz 05 9/14 (16:15). 10. Bayer Leverkusen 9/13 (13:13). 11. Borussia Mönchengladbach 9/12 (10:12). 12. Augsburg 9/8 (8:14). 13. Darmstadt 9/8 (8:17). 14. Schalke 04 8/7 (10:11). 15. Werder Bremen 9/7 (11:24). 16. Wolfsburg 9/6 (6:13). 17. Hamburger SV 8/2 (2:15). 18. Ingolstadt 9/2 (7:19).