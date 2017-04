Der Uruguayer Diego Lopez wurde freigestellt, teilte der Abstiegskandidat und Tabellen-Vorletzte am Dienstag mit. Diego Bortoluzzi soll die Mannschaft übergangsweise bis zum Ende der Saison trainieren. Neben Lopez, der im Januar einen Vertrag bis Juni 2018 unterschrieben hatte, muss auch Sportdirektor Nicola Salerno gehen.

In der Vorsaison wurden bei Palermo sieben Trainer freigestellt. Der damalige Präsident Maurizio Zamparini hatte den Ruf des Trainerschrecks und in seinen 14 Jahren an der Spitze des Klubs Dutzende Trainer entlassen. Er war im Februar allerdings zurückgetreten.