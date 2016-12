Das geht aus einem gemeinsamen Communiqué der Investorengruppe und der Familienholding Fininvest von Klub-Besitzer Silvio Berlusconi hervor. Zunächst war geplant, dass der Deal bereits Mitte Dezember zum Abschluss kommt, nun soll er am 3. März 2017 vollzogen werden.

Am 12. Dezember werde eine zweite Anzahlung der chinesischen Investoren in der Höhe von 100 Millionen Euro fällig, hiess es. Insgesamt ist der Investorengruppe der Erwerb von 99 Prozent der Klubanteile 740 Millionen Euro wert. Für die Verzögerung des Kaufs ist nun offenbar die noch fehlende Absegnung durch Chinas Regierung verantwortlich.

Sportlich befindet sich Milan nach eher düsteren Jahren wieder im Aufwind. Nach 15 von 38 Runden belegt die junge Mailänder Equipe in der Serie A derzeit Platz 3. Am nächsten Montag wartet das Spitzenspiel gegen die unmittelbar davor klassierte AS Roma.