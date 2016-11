Der Tabellenletzte Vaduz ist zu Gast in Basel – doch schon jetzt schielen alle Richtung Sofia. Nächsten Mittwoch trifft der FCB dort im wohl alles entscheidenden Spiel um das europäische Überwintern auf Ludogorets Rasgrad. Ein Sieg und der FCB spielt nächstes Jahr in der Europa League, eine Niederlage und das Europa-Abenteuer ist vorbei. Im Falle eines Unentschieden geht das Zittern weiter und alles entscheidet sich Anfang Dezember, wenn Arsenal nach Basel kommt und Ludogorets in Paris zu Gast ist.

FCB-Trainer Urs Fischer hat sich während der Nati-Pause sehr wohl auch mit diesem auch für ihn so wichtigen Spiel auseinandergesetzt und nicht bloss mit Vaduz. Die letzten drei Spiele habe er geschaut, zwei weitere wird er noch analysieren bevor er sein Team auf Ludogorets vorbereitet.

Steffen und Serey Die müssen zuschauen

Schon morgen Samstag wird dieses Spiel erste Spuren im Team hinterlassen. Renato Steffen und Geoffroy Serey Die sind am Mittwoch gesperrt, entsprechend werden sie auch am Samstagabend gegen Vaduz zuschauen. „Wir haben genug Qualität im Team, um auch ohne sie auszukommen“, sagt Fischer. Luca Zuffi und Mohamed Elyounoussi dürften die beiden ersetzen.

Einzig auf Jean-Paul Boëtius, der gegen Lausanne gezeigt hat, dass er auf dem Flügel eine valable Alternative ist, fällt gegen Vaduz mit Sicherheit aus. Nach einem Misstritt schmerzt das Knie des Holländers. Allerdings wird Fischer wohl auch auf Eder Balanta verzichten und an seiner Stelle Daniel Hoegh bringen. Balanta hat zwei Länderspiele mit Kolumbien hinter sich und ist erst am Donnerstagabend nach Basel zurückgekehrt. Dass er sich gut erholt und für das Ludogorets-Spiel fit ist, dürfte Fischer wie schon gegen Luzern nach der letzten Länderspielpause auf den Kolumbianer verzichten.

Vorlegen statt Spiel drehen

Andraz Sporar, der zu seinen ersten Einsätzen in Sloweniens A-Nationalmannschaft kam, ist leicht angeschlagen, ob er spielen kann, zeigt sich erst am Samstag. Er trainierte am Freitag separat.

Obschon Ludogorets in allen Köpfen herumgeistert, gilt es für den FCB, sich vorerst auf Vaduz zu fokussieren. „Wir gerieten in den letzten Spielen immer in Rückstand. Das wollen wir ändern, wir wollen vorlegen und mit einem guten Auftritt Selbstvertrauen für nächsten Mittwoch tanken“, sagt Fischer.

Denn nichts käme ungelegener als eine Niederlage gegen den Tabellenletzten vor dem wichtigsten FCB-Spiel des Jahres. ​