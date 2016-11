Wenn es einen Gewinner in der bisherigen FCB-Saison gibt, dann ist es der 27-jährige Blondschopf aus der tschechischen Grossstadt Ostrava. Als Einziger des rot-blauen Ensembles betreibt er Eigenwerbung im glitzernden Schaufenster der Champions League. Mehr noch: In seiner dritten Saison beim FCB sind seine Leistungen mit jenen von Vorgänger Yann Sommer zu vergleichen. Diesen zog es nach der Saison 2013/14 in die Bundesliga. Dass inzwischen auch Vaclik im Visier der Vereine aus den europäischen Topligen ist, steht fest.

So grossartig die Leistungen des Goalies, kaufen können sich der FCB und Trainer Urs Fischer davon nichts. Weil es vor Vaclik zu viele Spieler gibt, die in der Champions League bislang nicht ihr Leistungsmaximum abrufen oder denen ganz einfach brutal die Grenzen aufgezeigt werden.

Steffen im Formtief

Letzteres gilt etwa für Renato Steffen: Am Dienstag verursachte er kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Corner der Marke «dämlich», der zum 0:1 führte. Der negative Höhepunkt eines Abends, an dem Steffen nichts gelingen wollte, so sehr er auch kämpfte, wuselte, grätschte und provozierte. Fischer rügte Steffen für sein «naives Verhalten».

Steffen zum Hauptschuldigen zu machen, wäre jedoch ungerecht: Der FCB kam nur selten gefährlich vor das Gästetor, was neben der wacheren Performance der PSG-Verteidiger als noch im Hinspiel auch an der fehlenden Klasse in der FCB-Offensive lag. Bjarnason? Bis zum Schlussspurt ein Totalausfall! Doumbia? Ohne Stich gegen die Pariser Abwehrkanten und ohne die ganz grosse Laufbereitschaft. Delgado? Zwei Halbchancen, ansonsten hilflos gegen die enge Manndeckung der Pariser.