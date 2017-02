Wie Monaco am Freitag (1:1 in Bastia) musste sich auch PSG in der 26. Runde mit einem Unentschieden gegen einen vermeintlichen Aussenseiter zufrieden geben. Gegen Toulouse mit dem Schweizer Internationalen François Moubandje resultierte nach sieben Heimsiegen nur ein torloses Unentschieden. Und dies trotz klarer Dominanz (fast 75 Prozent Ballbesitz, 4:1 Torschüsse).

Der Rückstand auf Monaco beträgt weiterhin drei Punkte, Nice konnte aber mit PSG gleichziehen. Am nächsten Samstag treffen die Pariser im Vélodrome auf den heimstarken Erzrivalen Marseille.

Resultate und Tabelle:

Paris Saint-Germain - Toulouse 0:0. - 45'000 Zuschauer. - Bemerkung: Toulouse mit Moubandje (verwarnt).

Lyon - Dijon 4:2 (1:1). - 35'197 Zuschauer. - Tore: 11. Tolisso 1:0. 30. Tavares 1:1. 48. Diony 1:2. 80. Tolisso 2:2. 84. Lacazette (Foulpenalty) 3:2. 90. Fekir 4:0.

Montpellier - Saint-Etienne 2:1 (0:1). - 12'435 Zuschauer. - Tore: 12. Monnet-Paquet 0:1. 49. Lasne 1:1. 68. Mounié 2:1. - Bemerkungen: Saint-Etienne mit Lacroix. 51. Gelb-Rote Karte gegen Jorginho (Saint-Etienne/Foul).

Weiteres Resultat: Bordeaux - Guingamp 3:0.

Rangliste: 1. Monaco 26/59. 2. Paris Saint-Germain 26/56. 3. Nice 26/56. 4. Lyon 25/43. 5. Saint-Etienne 26/39. 6. Marseille 26/39. 7. Bordeaux 26/39. 8. Toulouse 26/34. 9. Guingamp 26/34. 10. Rennes 26/33. 11. Montpellier 26/32. 12. Nantes 25/30. 13. Angers 26/30. 14. Lille 26/29. 15. Metz 25/28. 16. Nancy 25/27. 17. Dijon 26/27. 18. Caen 25/25. 19. Bastia 25/23. 20. Lorient 26/22.