Die Entscheidung in einer spektakulären Partie führte Thuns Mittelfeldspieler Sandro Lauper neun Minuten vor dem Ende herbei. Der 20-jährige frühere YB-Junior schlenzte den Ball aus 20 Metern unhaltbar für Vaduz-Torhüter Benjamin Siegrist unter die Latte. Kurz darauf vergab Marco Bürki die vorzeitige Siegsicherung: Der Bruder von Dortmund-Keeper Roman Bürki schoss den Ball bei einem Penalty über das Tor.

Die späte Wende und der noch spätere verschossene Penalty waren das perfekte Schlussbouquet in einem Spiel, das hin und her ging und das beide Teams im Verlaufe der 90 Minuten einmal als Sieger aussehen liess. Zunächst kamen die Thuner durch Christian Fassnacht, er traf per Kopf schon nach 59 Sekunden, sowie Dejan Sorgic schon in den ersten 16 Minuten zu einer scheinbar beruhigenden 2:0-Führung.

Doch Vaduz kam zurück, verkürzte durch Maurice Brunner und sorgte durch Dejan Janjatovic für die zwischenzeitliche Wende. Der Mittelfeldspieler schoss die Liechtensteiner zunächst zum Ausgleich und dann mittels Foulpenalty in der 72. Minute 3:2 in Führung. Es hätte der K.o. für die Thuner sein können. Doch die Vaduzer konnten den Vorteil bloss wenige Sekunden halten. Nur eine Minute später gelang Routinier Nelson Ferreira der Ausgleich für Thun - und ebnete den Weg zum Heimsieg doch noch.

Während die Berner Oberländer im vierten Spiel der Rückrunde zum zweiten Sieg kamen, wartet Vaduz seit sechs Partien auf einen Erfolg.

Thun - Vaduz 4:3 (2:1)

4305 Zuschauer. - SR Schnyder. - Tore: 2. Fassnacht (Tosetti) 1:0. 16. Sorgic (Tosetti) 2:0. 29. Brunner (Stanko) 2:1. 54. Janjatovic (Schürpf) 2:2. 72. Janjatovic (Foulpenalty) 2:3. 72. Ferreira 3:3. 81. Lauper 4:3.

Thun: Faivre; Glarner, Schindelholz, Bürki, Facchinetti; Tosetti (65. Ferreira), Hediger (46. Geissmann), Lauper, Fassnacht; Rapp (77. Schirinzi), Sorgic.

Vaduz: Siegrist; Konrad, Grippo, Borgmann; Brunner, Muntwiler, Stanko, Schürpf (83. Turkes); Janjatovic (77. Kukuruzovic); Mathys (46. Zarate), Avdijaj.

Bemerkungen: Thun ohne Reinmann, Markovic und Bigler (alle verletzt). Hediger verletzt ausgeschieden. Vaduz ohne Costanzo (gesperrt), Pfründer, Kaufmann, Strohmaier, Felfel (alle verletzt), Burgmeier und Cecchini (beide nicht im Aufgebot). 86. Bürki schiesst Foulpenalty über das Tor. Verwarnungen: 85. Grippo (Foul), 88. Kukuruzovic (Foul).

Weiteres Spiel vom Samstag: Grasshoppers - Young Boys (20.00 Uhr).

Rangliste: 1. Basel 21/56 (59:18). 2. Young Boys 21/39 (48:31). 3. Sion 21/35 (44:36). 4. Luzern 21/34 (45:39). 5. St. Gallen 21/26 (25:31). 6. Thun 22/23 (29:40). 7. Grasshoppers 21/22 (26:37). 8. Lugano 21/22 (27:40). 9. Lausanne-Sport 21/19 (38:44). 10. Vaduz 22/18 (28:53).