Laut der spanischen Sportzeitung «Marca» will Superstar Messi seinen noch bis 2018 laufenden Vertrag mit Barcelona nicht mehr weiter verlängern. Einen Verkauf steht aber wohl kaum zur Debatte. Dem Bericht nach will der Argentinier seinen Vertrag auslaufen lassen, um dann ablösefrei zu wechseln. Messi hat schon mehrmals Angaben gemacht, dass er seine Karriere bei seinem Jugendklub Newell's Old Boys beenden will.