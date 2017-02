Endlich ist es wieder so weit. In den Schweizer Fussballstadien rollt nach knapp drei Monaten Pause wieder der Ball. Im ersten Spiel der Rückrunde empfängt der FC Basel den FC Lugano. Das Team aus dem Tessin belegt momentan mit nur 18 Punkten Rang acht in der Tabelle. Verfolgen Sie das Spiel ab 20:00 Uhr hier im Liveticker.