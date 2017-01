Bei St. Gallen kam Stojanovic in der laufenden Saison zu zwei Einsätzen im Schweizer Cup sowie einem Spiel in der Super League. Bis im letzten Sommer stand er beim Serie-A-Klub Bologna unter Vertrag, kam aber dort in der letzten Saison nie zum Einsatz.

Der 1,96 m grosse Keeper besitzt die österreichische und mazedonische Staatsbürgerschaft.