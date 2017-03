Das Schweizer Nationalteam trifft morgen Samstag im WM-Qualifikationsspiel in Genf auf Lettland. Die Nati führt zwar in der Tabelle vor Portugal, braucht aber dringend Tore um die Tordifferenz auszubessern. Im Training in Feusisberg schiessen sich Shaqiri und Co. schon warm – und zeigen, dass sie das Zeug für ein Schützenfest haben.