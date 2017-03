Mario Cantaluppi, FCB-Verteidiger, Mittelfeldspieler (1990-2011)

«Ich bin heute Abend auf jeden Fall im Stadion. Bei so einem Spiel muss man vor Ort sein. Beide Mannschaften bewegen sich auf hohem Niveau. Zürich dominiert die Challenge League und Basel ist natürlich sowieso top. Das gibt ein Derby wie früher. Als ich noch beim FCB war, war die Anspannung schon ein bis zwei Wochen im Voraus spürbar. Da hat einem dieses Fieber der Vorfreude gepackt. In den letzten Jahren wird diese Rivalität medial aber nicht mehr so gepusht. GC ist in der Krise, der FCZ ist abgestiegen, da gibt es einfach nicht mehr dieselbe Reibung. Trotz dieser Veränderungen erwarte ich morgen ein Spiel auf dem Level von früher. Der Druck ist bei beiden Mannschaften sicher gross. Basel kennt die offensive Stärke seines Gegners, wird aber bestimmt Lösungen finden, damit umzugehen. Ich freue mich sehr darauf, nach Monaten wiedermal so ein spannendes Spiel zu sehen, denn seien wir ehrlich: In der Meisterschaft ist es einfach nicht gleich, Cup-Spiele sind einfach interessanter, weil es einen Gewinner geben muss.»