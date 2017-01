Unabhängig vom Ausgang der Spiele der härtesten Verfolger Sevilla und Barcelona am Sonntag wird Real die zweiten 19 Runden der Meisterschaft mit mindestens einem Punkt Vorsprung in Angriff nehmen können. Nicht Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema ermöglichten Real den 13. Saisonsieg, sondern der ebenfalls torgefährliche Innenverteidiger Sergio Ramos. Er traf gegen Schluss der ersten Halbzeit innerhalb von neun Minuten zweimal. In der letzten halben Stunde war der Match wieder offen, nachdem der Venezolaner Juanpi das Anschlusstor erzielte hatte.

Die Führung der Madrilenen ist noch um so komfortabler, als sie während der Klub-WM einen Match (gegen Valencia) auslassen mussten. Diesen werden sie nachholen und möglicherweise zu einem weiteren Erfolg nutzen.

Real Madrid - Malaga 2:1 (2:0). - 72'687 Zuschauer. - Tore: 35. Ramos 1:0. 43. Ramos 2:0. 63. Juanpi 2:1.

Resultate: Espanyol Barcelona - Granada 3:1. Real Madrid - Malaga 2:1.

Rangliste: 1. Real Madrid 18/43 (48:17). 2. FC Sevilla 18/39 (38:22). 3. FC Barcelona 18/38 (47:17). 4. Atletico Madrid 18/34 (32:14). 5. San Sebastian 18/32 (30:25). 6. Villarreal 18/31 (26:12). 7. Athletic Bilbao 18/28 (22:19). 8. Celta Vigo 18/27 (29:32). 9. Eibar 18/26 (25:24). 10. Espanyol Barcelona 19/26 (25:26). 11. Las Palmas 19/25 (28:30). 12. Alaves 18/22 (15:18). 13. Betis Sevilla 18/21 (20:30). 14. Malaga 19/21 (27:33). 15. Deportivo La Coruña 19/19 (24:29). 16. Leganes 18/17 (13:29). 17. Valencia 17/16 (26:33). 18. Sporting Gijon 18/12 (19:37). 19. Granada 19/10 (16:42). 20. Osasuna 18/9 (17:38).