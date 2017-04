Gut drei Monate vor der Europameisterschaft in den Niederlanden lieferte sich die Schweiz mit der früheren Frauenfussball-Grossmacht Norwegen ein Duell auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit entwickelte das Team von Martina Voss-Tecklenburg viel Druck und erzielte nach einer Stunde durch einen Weitschuss von Lara Dickenmann den Ausgleich zum 1:1. Doch nur zwei Minuten später düpierte Kristine Minde den Schweizer Goalie Seraina Friedli mit einem Schlenzer zum 2:1.

Das norwegische Team, das in der Weltrangliste als Elfter fünf Ränge besser klassierte ist als die Schweiz, hatte seine beste Phase in der ersten Halbzeit, als es mit hohem Tempo die Schweizerinnen unter Druck setzten und sich Ada Hegerberg auch immer wieder gut in Szene setzen konnte. Die 21-jährige Ausnahmekönnerin von Champions-League-Sieger Lyon schoss schon in der 8. Minute das 1:0.

Für die Schweiz steht das nächste Testspiel am 10. Juni in Biel gegen England an. Die EM beginnt für die SFV-Auswahl am 18. Juli mit der Partie gegen Österreich.