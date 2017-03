Jeff Saibene verlässt wie erwartet per sofort den FC Thun. Der 48-jährige Luxemburger gab am Sonntag nach der Partie gegen den FC St. Gallen (2:2) bekannt, dass er zu Arminia Bielefeld in die 2. Bundesliga wechseln wird.

Schon unter der Woche hatten die Berner Oberländer die Verhandlungen ihres Trainers mit dem abstiegsbedrohten Klub aus Ostwestfalen publik gemacht.

Saibene wäre ohnehin nur noch bis zum Saisonende Trainer in Thun gewesen. Er hatte schon in der Winterpause seinen Abgang per Sommer kommuniziert. Nun steigt sein Nachfolger und bisheriger Assistent Marc Schneider per sofort zum Chef auf.