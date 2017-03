Er war so nah dran. Am Montag konnte Breel Embolo auf dem Platz Laufübungen absolvieren mit seinen Teamkollegen. Auch seiner enger Freund und FCB-Spieler Manuel Akanji sagte erst am Donnerstag, dass "Breel bald ins Mannschaftstraining einsteigen kann."

Und jetzt die Hiobsbotschaft: Embolo droht das Saisonaus. Sein Trainer Markus Weinzierl liess sich am Freitag wie folgt zitieren: " "Ich persönlich habe die Hoffnung nicht, dass er noch ein, zwei Partien macht. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Man muss allerdings dann auch zu 100 Prozent fit sein."

Den Rückschlag hat sich Embolo in der Reha geholt. Dort soll die Belastung jetzt minimiert werden, aus dem Trainingsbetrieb wurde er selbstredend ebenfalls wieder genommen.

Der 20-jährige Schweizer Nationalstürmer hatte sich schon früh in der Saison im September im Spiel gegen den FC Augsburg einen Bruch des Sprunggelenks und des Wadenbeins und eine Verletzung des Syndesmosebandes zugezogen.

Bitter ist die Nachricht nicht nur für Embolo selber, sondern auf für seinen Verein, der dringend auf die Rückkehr des Rekordtransfers und Hoffnungsträger gewartet hatte und seine Tore aktuell gut gebrauchen könnte. Die Schalker stehen nur auf Rang 13 der Bundesliga-Tabelle und sind schon acht Punkte von den Plätzen, die zur internationalen Qualifikation berechtigen, entfernt. (cfe)