Auch wenn Cristiano Ronaldo zum zweiten Mal in Folge in der Meisterschaft leer ausging, kam Real Madrid gegen Aufsteiger Alaves zu einem nahezu ungefährdeten Heimsieg. Karim Benzema, Isco und Nacho schossen die Tore zum vierten Sieg in Serie. Die Treffer zum 2:0 und 3:0 fielen allerdings erst in den letzten fünf Minuten.

Beim FC Sevilla läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Nach dem Ausscheiden in der Champions League und dem Bekanntwerden des Abgangs von Sportchef Monchi per Ende Saison setzten die Andalusier ihre sportliche Talfahrt der letzten Wochen auch in der 29. Runde in der Meisterschaft fort - trostlose Nullnummer vor eigenem Anhang gegen Abstiegskandidat Sporting Gijon.

Der FC Sevilla, der lange Zeit Real Madrid und FC Barcelona im Kampf um die Meisterschaft die Stirn geboten hatte, fiel nach dem vierten sieglosen Meisterschaftsspiel in Serie in der Tabelle hinter Atletico Madrid auf Rang 4 zurück.

Real Madrid - Alaves 3:0 (1:0). - 76'875 Zuschauer. - Tore: 31. Benzema 1:0. 85. Isco 2:0. 88. Nacho 3:0.

Die weiteren Spiele vom Sonntag: FC Sevilla - Sporting Gijon 0:0. Valencia - La Coruña (18.30 Uhr), Granada - FC Barcelona (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Real Madrid 28/68 (74:28). 2. FC Barcelona 28/63 (81:25). 3. Atletico Madrid 29/58 (54:23). 4. FC Sevilla 29/58 (52:34). 5. San Sebastian 29/49 (43:40). 6. Villarreal 29/48 (41:23). 7. Athletic Bilbao 29/47 (37:33). 8. Eibar 29/44 (47:41). 9. Espanyol Barcelona 29/43 (42:40). 10. Alaves 29/40 (29:36). 11. Celta Vigo 27/38 (40:45). 12. Las Palmas 28/35 (44:45). 13. Betis Sevilla 29/31 (32:46). 14. Valencia 28/30 (38:51). 15. Deportivo La Coruña 28/27 (31:43). 16. Malaga 29/27 (33:47). 17. Leganes 29/27 (23:42). 18. Sporting Gijon 29/22 (31:57). 19. Granada 28/19 (25:58). 20. Osasuna 29/11 (29:69).