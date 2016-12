Der Ausgleich hatte sich in der Schlussphase irgendwie abgezeichnet. Nachdem der FC Barcelona bis zur 80. Minuten einem zweiten Tor näher gestanden hatte als Real dem Ausgleich, kamen die Gäste in den letzten Minuten immer besser auf. Eine Chance von Cristiano Ronaldo konnte Jordi Alba in extremis noch abwehren, dann fiel der Ausgleich doch noch. Sergio Ramos kam nach einer Freistossflanke von Luka Modric frei zum Kopfball und lenkte den Ball ins Tor.

Auch das Führungstor von Barcelona fiel nach einem Freistoss mittels Kopfball. Der Uruguayer Luis Suarez in der 53. Minute war erfolgreich. Danach hatten Neymar und Lionel Messi zwei grosse Möglichkeiten für das zweite Tor und die wahrscheinliche Entscheidung. Beide Chancen hatte Andres Iniesta mit mustergültigen Zuspielen vorbereitet. Der Mittelfeldspieler kam nach einer Stunde rein und gab sein Comeback nach über sechs Wochen.

Durch den späten Ausgleich blieb Real Madrid im 33. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Die letzte Niederlage geht zurück auf den vergangenen April. Zum Vereinsrekord fehlt damit noch ein Spiel; die Egalisierung der Bestmarke aus der Saison 1988/89 dürfte am kommenden Wochenende gelingen. Dannzumal ist der Tabellen-17. La Coruña zu Gast in Madrid.

FC Barcelona - Real Madrid 1:1 (0:0). - 98'485 Zuschauer. - Tore: 53. Suarez 1:0. 90. Ramos 1:1.

Die weiteren Resultate vom Samstag: Granada - FC Sevilla 2:1.

Rangliste: 1. Real Madrid 14/34 (37:12). 2. FC Barcelona 14/28 (34:15). 3. FC Sevilla 14/27 (25:20). 4. Atletico Madrid 13/24 (28:11). 5. San Sebastian 13/23 (22:14). 6. Villarreal 13/22 (19:10). 7. Eibar 13/21 (20:16). 8. Athletic Bilbao 13/20 (17:16). 9. Celta Vigo 13/20 (21:23). 10. Las Palmas 13/19 (24:21). 11. Malaga 13/19 (21:19). 12. Espanyol Barcelona 13/18 (17:17). 13. Alaves 13/16 (13:16). 14. Betis Sevilla 13/14 (14:25). 15. Leganes 13/13 (11:25). 16. Valencia 13/11 (17:24). 17. Deportivo La Coruña 13/10 (13:23). 18. Sporting Gijon 13/9 (12:27). 19. Granada 14/8 (13:30). 20. Osasuna 13/7 (12:26).