Zweimal der Argentinier Angel Di Maria (18./55.), Julian Draxler (40.) und Edinson Cavani (72.) erzielten die sehenswerten Treffer gegen die Katalanen, die es mehr als schwer haben werden, im Rückspiel das Ausscheiden noch abwenden zu können.

Im zweiten Spiel vom Dienstag gelang dem Griechen Konstandinos Mitroglou das goldene Tor für Benfica Lissabon gegen Borussia Dortmund. Die in der Bundesliga kriselnden Dortmunder hatten aber durchaus Chancen, ein so wichtiges Auswärtstor zu erzielen. Die beste vergab Pierre-Emerick Aubameyang, als der in der 58. Minute einen Penalty verschoss.