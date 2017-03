Der 19-jährige Nachwuchs-Internationale erlitt am Montag beim 2:1-Sieg der Schweizer U20 gegen Deutschland in Biel einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel. Oberlin fällt rund drei Monate aus.

In der Vorrunde hatte der Zürcher mit kamerunischen Wurzeln in der österreichischen Bundesliga mit Altach für Furore gesorgt. Unter anderem dank neun Treffern Oberlins überwinterten die Vorarlberger als Leader. Daraufhin holte Salzburg den ausgeliehenen Schweizer zurück. Für den Titelverteidiger traf Oberlin seither in vier Partien einmal.