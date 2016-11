Ja, das musste ich lernen. Es gab ja Zeiten, da habe ich gearbeitet, eine Schule absolviert und auch noch eine Fussballmannschaft trainiert. Da konnte ich gar nicht anders, als zu trennen. Wenn ich mit dem einen fertig war, kam das andere. Das konnte ich im Kopf ganz gut handhaben.

Hilft Ihnen die Menschenkenntnis, die Sie bei Ihrer Sozialarbeit erworben haben, heute als Trainer?

Sicher. Es geht um Menschen. Es geht um Ziele, die man gemeinsam erreichen will. Um Führen, um Zuckerbrot und Peitsche. Ich kann spontan auf damals gemachten Erfahrungen zurückgreifen.

Können sich Nationalspieler von heute noch in Situationen hineinversetzen, in denen sich Menschen befinden, die Sie damals betreut haben?

Die müssen das ja nicht können. Im Gegensatz vielleicht zum kleinen Mann auf der Strasse, der versucht, sich in die Welt eines Cristiano Ronaldo hineinzuversetzen. So oder so: Man sollte nicht alle in den gleichen Topf werfen.

Seit einem halben Jahr, seit dem EM-Trainingslager in Lugano, wirken Sie gelöster, entspannter, nahbarer, nicht mehr so dünnhäutig.

Man hat mir wohl angehängt, ich sei dünnhäutig, weil ich zwei Mal deutlich gemacht hatte, was mich an der Berichterstattung störte. Das schien wie eine Beleidigung für gewisse Medienschaffende. Ich werde weiterhin sagen, wenn mir etwas nicht passt, wenn ich Respekt vermisse. Dann kann ich doch nicht mit einem Lachen zu den Medien gehen. Dann bringe ich diese Dinge auf den Tisch, so kann man gemeinsam dafür sorgen, dass sie aus der Welt geschafft werden. Aber klar, auch ich lerne jeden Tag dazu.

Aber Sie können doch nicht abstreiten, dass die gute Europameisterschaft in Frankreich Sie lockerer werden liess?

Für mich war die EM kein Erfolg. Für mich war sie wie eine Niederlage. Und die drei Siege in der WM-Qualifikation betrachte ich höchstens als eine Vorstufe zum Erfolg. Aber natürlich: Die Mathematik, die Punkteausbeute, ist für einen Trainer entscheidend. Auch, ob er sympathisch oder unsympathisch rüberkommt. Wer Erfolg hat, wird mehr geliebt. Das ist so im Leben. Wenn man ein Problem finden will, dann findet man es immer. Wie damals, als ich YB-Trainer war und die Dreierkette in der Abwehr zum Problem gemacht wurde. Wo Sie recht haben: Wenn die Resultate stimmen, stellen Sie als Journalist mir automatisch angenehmere Fragen und ich wirke dann entspannter. Wenn Sie aber auf mich schiessen, schütze ich mich mit einem Panzerschild und schiesse zurück. Notwehr, sozusagen.

Dachten Sie eigentlich schon als Spieler wie ein Trainer?

Ich machte 1992 die ersten Trainerkurse, als ich noch bei Chur spielte. Aber ohne mir gross Gedanken über die Trainerarbeit zu machen. Meine Überlegungen dazu waren immer spontan. Am Anfang war ich ja Stürmer, dann habe ich vor der Abwehr gespielt und gelernt, zu dirigieren. Danach war ich bei Malcantone Agno und Bellinzona drei Jahre Spielertrainer und habe während des Spiels Korrekturen vorgenommen. Ich musste mir während der Partie immerzu Gedanken machen, ob ich jetzt auswechseln muss oder was ich in der Halbzeit erzählen will.