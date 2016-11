Monaco konnte sich beim Schlusslicht auf die derzeitige Torgefahr von Radamel Falcao verlassen. Der kolumbianische Nationalstürmer wurde in der 63. Minute eingewechselt und erzielte eine Minute später mit seiner ersten Ballberührung das 1:0. Kurz darauf versenkte Thomas Lemar einen direkten Freistoss zur Vorentscheidung, und in der Nachspielzeit führte ein abgelenkter Freistoss von Gabriel Boschilia zum Endstand. Falcao traf in den letzten drei Spielen für Monaco fünfmal.

In der Tabelle übernahm das nun mit Nice punktgleiche Monaco damit zumindest temporär die Führung. Am Samstag kann Paris Saint-Germain mit einem Heimsieg gegen Nantes nach Punkten gleichziehen, am Sonntag Nice auswärts in Saint-Etienne die Leaderposition zurückerobern.

Telegramm:

Lorient - Monaco 0:3 (0:0). - Tore: 64. Falcao 0:1. 67. Lemar 0:2. 93. Boschilia 0:3. - Bemerkung: 48. Pfostenschuss Lemar (Monaco).

Rangliste: 1. Monaco 13/29 (39:15). 2. Nice 12/29 (24:9). 3. Paris Saint-Germain 12/26 (24:7). 4. Guingamp 12/21 (17:12). 5. Rennes 12/20 (13:16). 6. Toulouse 12/19 (16:10). 7. Lyon 12/19 (20:16). 8. Bordeaux 12/19 (15:13). 9. Saint-Etienne 12/18 (14:10). 10. Angers 12/17 (11:11). 11. Dijon 12/14 (16:17). 12. Marseille 12/14 (12:13). 13. Montpellier 12/14 (19:26). 14. Metz 12/14 (11:21). 15. Caen 12/13 (10:21). 16. Nantes 12/12 (9:16). 17. Bastia 12/11 (9:12). 18. Lille 12/10 (10:18). 19. Nancy 12/9 (7:19). 20. Lorient 13/7 (9:23).