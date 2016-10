Für den guten Zweck kickte Argentiniens Fussball-Legende Diego Maradona am Mittwochabend im Olympiastadion Seite an Seite mit Roms ewigem "Capitano" Francesco Totti. Ihnen gegenüber im weissen Trikot: Ronaldinho.

Die Partie, die unter dem Motto "Uniti per la pace" ("Gemeinsam für den Frieden") stand, wurde vom Vatikan gefördert. Die Einnahmen sollen weltweit Kindern und jungen Menschen zugute kommen, beispielsweise Schulprojekte fördern, aber auch an die Opfer des Erdbebens Ende August in Italien gehen.

"Es ist Zeit zu zeigen, dass wir in der Lage sind, durch das Spielen Frieden zu schaffen, wie auch mit der Kunst", wurde Franziskus vor dem Spiel zitiert.