1:2 zuhause im Stadtderby gegen Manchester City, 0:1 am Donnerstag in der Europa League bei Feyenoord Rotterdam - und nun eine 1:3-Niederlage in Watford. Manchester United erlebt derzeit schwierige Tage; in der Meisterschaft liegt der Rekordmeister nach fünf Spielen bereits sechs Zähler hinter dem verlustpunktlosen Stadtrivalen.

Als bei Watford die Kräfte zu schwinden begannen und der Führungstreffer der United nur noch eine Frage der Zeit schien, schlug der Aussenseiter, bei dem der Schweizer Internationale Valon Behrami durchspielte, eiskalt zu. Der kurz zuvor eingewechselte Kolumbianer Juan Zuñiga traf in der 83. Minute zum umjubelten 2:1. Kurz vor dem Abpfiff machte Troy Deeney mit einem verwandelten Foulpenalty alles klar.

Etienne Capoue hatte Watford in der 34. Minute mit seinem vierten Saisontreffer in Führung geschossen, der 18-jährige Marcus Rashford glich für den Favoriten in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Am Ende reichte es für das Team von Coach Mourinho aber nicht einmal zu einem Punkt. Nach zuletzt neun Liga-Siegen in Folge gegen Watford musste Manchester United geschlagen von der Vicarage Road abreisen.

Watford - Manchester United 3:1 (1:0). - 21'118 Zuschauer. - Tore: 34. Capoue 1:0. 62. Rashford 1:1. 83. Zuñiga 2:1. 95. Deeney (Foulpenalty) 3:1. - Bemerkung: Watford mit Behrami.

Crystal Palace - Stoke City 4:1 (2:0). - 23'781 Zuschauer. - Tore: 9. Tomkins 1:0. 12. Dann 2:0. 71. McArthur 3:0. 75. Townsend 4:0. 94. Arnautovic 4:1. - Bemerkung: Stoke City ohne Shaqiri (verletzt).

Tottenham Hotspur - Sunderland 1:0 (0:0). - 31'251 Zuschauer. - Tor: 59. Kane 1:0. - Bemerkung: 90. Gelb-Rote Karte gegen Januzaj (Sunderland).

Weiteres Resultat der 5. Runde: Southampton - Swansea City 1:0.

Rangliste: 1. Manchester City 5/15 (15:4). 2. Everton 5/13 (10:3). 3. Tottenham Hotspur 5/11 (8:2). 4. Arsenal 5/10 (12:7). 5. Chelsea 5/10 (10:6). 6. Liverpool 5/10 (11:8). 7. Manchester United 5/9 (8:6). 8. Crystal Palace 5/7 (7:5). 9. Watford 5/7 (10:9). 10. West Bromwich Albion 5/7 (6:5). 11. Leicester City 5/7 (7:7). 12. Hull City 5/7 (6:7). 13. Middlesbrough 5/5 (5:7). 14. Southampton 5/5 (4:6). 15. Swansea City 5/4 (4:7). 16. Burnley 5/4 (3:8). 17. Bournemouth 5/4 (3:9). 18. West Ham United 5/3 (7:13). 19. Sunderland 5/1 (3:9). 20. Stoke City 5/1 (3:14).