Unentschieden findet man in der Statistik von Liverpools Heimspielen gegen ManU relativ selten. Das 0:0 war erst das vierte in den vergangenen 23 Spielen an der Anfield Road. Die Partie vom Montag hätte indessen weder einen Sieger noch ein Tor verdient - wenngleich Liverpool näher am Erfolg war.

Die Fans warteten bis zur 59. Minute, ehe sie die erste brenzlige Szene sahen: Der Deutschtürke Emre Can prüfte Uniteds Goalie David de Gea mit einem platzierten Flachschuss. Die Reds hatten auch die zweit- und die drittbeste Chance des Spiels. Aber De Gea wehrte nach 71 Minuten auch Philippe Coutinhos Versuch ab, und nach 84 Minuten wurde Roberto Firmino in letzter Sekunde von einem Verteidiger abgedrängt. Bei den Gästen, bei denen nicht nur die Superstars Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba vieles schuldig blieben, wurde Wayne Rooney von Coach José Mourinho erst nach 77 Minuten aufs Feld beordert. Liverpool hatte letztmals am 30. Januar dieses Jahres beim 0:0 gegen West Ham United im eigenen Stadion kein Tor erzielt.

Liverpool - Manchester United 0:0. - 44'000 Zuschauer. - Bemerkungen: Liverpool u.a. ohne Wijnaldum (verletzt).

Rangliste: 1. Manchester City 8/19 (19:8). 2. Arsenal 8/19 (19:9). 3. Tottenham Hotspur 8/18 (13:4). 4. Liverpool 8/17 (18:10). 5. Chelsea 8/16 (15:9). 6. Everton 8/15 (12:6). 7. Manchester United 8/14 (13:8). 8. Southampton 8/12 (10:7). 9. Crystal Palace 8/11 (11:9). 10. Watford 8/11 (13:13). 11. Bournemouth 8/11 (12:12). 12. West Bromwich Albion 8/10 (9:8). 13. Leicester City 8/8 (8:14). 14. Burnley 8/7 (6:12). 15. West Ham United 8/7 (9:17). 16. Hull City 8/7 (8:20). 17. Middlesbrough 8/6 (7:11). 18. Stoke City 8/6 (7:16). 19. Swansea City 8/4 (8:15). 20. Sunderland 8/2 (6:15).